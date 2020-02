Het Sirtfood Dieet van Adele: tot 3 kilo afvallen per week, maar geen aanrader voor de gewone sterveling

Fit & Gezond Ooit was Adele (31) een van de weinige sterren die een wat voller figuur vertegenwoordigde, maar daar is intussen geen sprake meer van. De zangeres werd slanker dan ooit gespot op een van de Oscar-afterparty’s en is volgens insiders intussen al zo’n 45 kilo kwijt. Zelf wil ze niet reageren op haar afvalrace, maar volgens haar entourage heeft ze het indrukwekkende gewichtsverlies te danken aan een strenge personal trainer en het zogenoemde Sirtfood Dieet.

Wie het in Keulen hoort donderen: sirtfood is de verzamelnaam voor voedingsmiddelen die de sirtuïnes in je lichaam stimuleren. De bedenkers van het dieet noemen die sirtuïnes ook wel skinny genes: genen die een positieve impact hebben op je vetverbranding, spiergroei en metabolisme. Het gaat dan om voedingsmiddelen zoals boerenkool, boekweit, aardbeien, dadels, olijfolie, groene thee, blauwe bessen en rode ui. Maar ook peterselie, kappertjes, sojamelk en kurkuma zijn een aanrader. En - misschien wel het leukste nieuws - ook pure chocolade, koffie en rode wijn zouden sirtuïnes aanzwengelen, waardoor je daar ook af en toe van mag genieten.

Loze beloftes ...

Te mooi om waar te zijn? Helaas: volgens voedingsdeskundige Sanne Moeha is het dat ook. “Er is nul komma nul bewijs dat die voedingsmiddelen je metabolisme een duwtje in de rug geven. Noch is er enig bewijs dat sirtuïnes zouden helpen om spieren te versterken. Dat kan enkel met sport, niet met zogezegde superfoods.” Het is met andere woorden een dieet in typische ‘goeroe-stijl’. Enkele hippe termen zoals skinny genes en sirtuïnes worden bij elkaar gegooid en gecombineerd met aantrekkelijke hoofdproducten. Een dieet met chocolade en rode wijn, dat valt toch goed mee? “Er worden grote beloftes gemaakt, maar die worden heus niet allemaal ingelost”, stelt Moeha.

... maar het werkt wél

En toch. Wie naar Adele kijkt, kan niet ontkennen dat het dieet wel degelijk werkt: bij de zangeres zijn de kilo’s er immers afgevlógen. Helaas heeft dat weinig te maken met de sirtuïnes, waar wel met de strenge caloriebeperking die het dieet met zich meebrengt. Het Sirtfood Dieet bestaat immers uit twee fasen: tijdens de eerste dagen mag je maximum 1.000 kilocalorieën per dag naar binnen spelen, wat zich vertaalt in één à twee hoofdmaaltijden en enkele sapjes. Vanaf de tweede fase wordt de calorieopname verhoogd naar 1.500 kcal en mag je twee à drie hoofdmaaltijden eten, een sapje en een tussendoortje. Voor 19 uur, want daarna is eten uit den boze. Moeha: “Als je een beperkte hoeveelheid calorieën binnenkrijgt, zal je uiteraard afslanken. Dat gebeurt bij eender welk dieet; het klinkt gewoon minder catchy dan ‘skinny genes’.”

Ze vindt het Sirtfood Dieet dan ook niet geschikt voor de gewone sterveling. “Ik raad nooit aan om strenge crashdiëten thuis uit te proberen. Ik geloof in een gezonde mix van voedingsstoffen: eiwitten, koolhydraten, vezels en vitaminen. Bij het Sirtfood Dieet komt dat in gedrang. Maar ik wil ook niet té streng zijn: uiteindelijk helpt het wel om gewicht te verliezen, op voorwaarde dat je een correcte begeleiding hebt. Ik durf er mijn hand voor in het vuur steken dat een wereldster als Adele het niet in haar eentje heeft aangepakt. Zij kreeg gegarandeerd de nodige aanmoediging en steun van een diëtist en een persoonlijke chef. Wie het dus ook wil uitproberen, zoekt best hulp van een professional. Anders is het quasi onmogelijk om zo’n dieet op lange termijn vol te houden.”

Het Sirtfood Dieet:

- Wat is het?

Het Sirtfood Dieet werd bedacht door twee Britse voedingsdeskundigen: Aidan Goggins en Glen Matten. Het duo belooft met hun dieet een gewichtsverlies tot 3 kilo per week. Tijdens de eerste dagen is de voedselinname beperkt tot 1.000 calorieën per dag. Vanaf de vierde dag wordt het aantal verhoogd naar 1.500 calorieën per dag.

- Wat moet je doen en mag je nog eten? En wat niet?

Dit dieet spitst zich toe op bepaalde voedingsproducten. Denk aan groenten (asperges, boerenkool, broccoli, paksoi, rucola, waterkers, witlof, witte en rode uien), fruit (aardbeien, appels, bramen, frambozen, rode druiven, zwarte bessen), noten en zaden, quinoa, boekweit, pure chocolade, extra vergine olijfolie, groene thee, kappertjes, koffie, kurkuma, dadels, rode wijn, roodlof en sojaproducten.

- Wie is nog fan?

Niet alleen popster Adele zweert bij het dieet. Ook Pippa Middleton - zus van Kate - en prins Harry, BBC-chef Lorraine Pascale en voormalig bokser David Haye hebben het naar verluidt al uitgeprobeerd.