Het onverwachte nadeel van online shoppen TK

15u00

Bron: Huffington Post 2 Thinkstock Fit & Gezond Tegenwoordig komen we steeds minder de deur uit om te shoppen. Want wie wil zich nu graag door een overvolle winkelstraat wurmen als je alles vanuit je zetel kan bestellen? Superhandig, dat online shoppen. Al brengt het ook een onverwacht nadeel met zich mee.

Veel mensen shoppen een groot deel van hun kleerkast al online, maar ook aanschuiven aan de kassa van de supermarkt is intussen niet meer nodig. De meeste grote ketens bieden een online service aan, waardoor zeulen met loodzware boodschappentassen zo goed als verleden tijd is. Lekker makkelijk, zou je denken, maar recent onderzoek waarschuwt dat een tripje naar de Delhaize, Aldi of Lidl toch zo zijn voordelen heeft.



De Britse Society of Physiotherapy maakt zich zorgen over al dat online shoppen. Een enquête bij 2.000 mensen heeft uitgewezen dat 24 procent van de 65-plussers zo goed als geen inspannende activiteiten meer doet. Waar ze voorheen nog regelmatig een uitstapje naar de winkel maakten, laten ze de boodschappen nu gewoon brengen. Resultaat: de senioren verliezen aan kracht, waardoor het risico op vallen en andere gezondheidsproblemen fiks toeneemt.



Maar niet alleen oudere mensen zijn gebaat bij een shoppingtrip. Onze overheid stelt een bewegingsnorm van 10.000 stappen per dag, maar wie een zittend beroep heeft, komt misschien maar aan 3.000. Huishoudelijke taken - zoals boodschappen doen - lijken banaal, maar zijn eigenlijk een prima manier om wat extra beweging in te lassen. "Online shoppen mag dan erg gemakkelijk zijn, we verliezen zo wel een van de manieren waarop we aan onze conditie werken en onze spieren verstevigen", meent professor Karen Middleton. "Voldoende bewegen wil niet zeggen je naar de fitness moet; een uur onkruid wieden of je boodschappen naar huis dragen helpt ook. Maar als we ook deze methodes weglaten, blijft er niet veel meer over." Volgende keer toch maar de winkelstraat trotseren dus?