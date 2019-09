Het moet niet altijd lopen of zwemmen zijn: met deze 8 hippe sporten verbrand je minstens evenveel calorieën Nele Annemans

04 september 2019

10u08 0 Fit & Gezond September is het nieuwe januari, althans als het op goede voornemens aankomt. De start van het nieuwe schooljaar en het einde van de zomervakantie bieden immers een goede houvast om opnieuw te beginnen sporten. Het joggen een beetje beu? Verruim je sportgrenzen en ontdek hier de nieuwste sporttrends.

JumpFit

Touwtjespringen zit al een tijdje in de lift, maar voor wie het liever wat speelser houdt is JumpFit dé ideale sport. Daarbij voer je intensieve fitnessoefeningen uit op trampolines. De nieuwe sportvorm wordt door trendspotters zelfs getipt als de nieuwe crossfit. Bovendien staat 10 minuten trampolinespringen gelijk aan 30 minuten hardlopen. Wij zijn fan!

Fitness Boxing

Ook boksen wint de laatste jaren enorm aan populariteit. Geen zin om je daarvoor naar de sportschool te begeven? Met Fitness Boxing voor Nintendo Switch kan je gewoon thuis je beste boksmoves bovenhalen. Een virtuele personal trainer leert je de kneepjes van het vak en stelt een dagelijkse work-out voor je samen die aansluit bij je fitnessdoelstellingen.

Tabata

Tabata bestaat al een tijdje maar breekt nu pas echt door. En daar is een erg goede reden voor. De intervaltraining duurt immers amper 4 minuten. Hoe je aan de slag gaat? Je doet een bepaalde oefening gedurende 20 seconden, waarna je 10 seconden rust. Dat herhaal je 8 keer en dus 4 minuten in totaal. Uit onderzoek van de American Council on Exercise blijkt dat mensen die zo’n Tabata-work-out van 20 minuten doen, gemiddeld 15 calorieën per minuut verbranden, waar dat bij lopen slechts 10 is. Bovendien is het een makkelijk schema om vol te houden en kan je kiezen met welke oefeningen je de work-out doet. Push-ups, squats of korte sprintjes: het kan allemaal. Zorg er alleen voor dat je je tijdens die 20 seconden echt inspant om de meeste calorieën te verbranden en de beste resultaten te behalen.

LIIT

‘LIIT’ is het rustige broertje van de populaire ‘HIIT’ ofwel High Intensity Interval Training waarbij je minstens een kwartier boven 80% van je maximale capaciteit traint. Hoewel het een erg effectieve work-out is - je verbrandt er gemiddeld tussen de 400 en 800 calorieën mee per training - is het voor veel gewone stervelingen net dat tikkeltje te zwaar om 50 burpees achter elkaar uit te voeren. Daarom werd Lower Intensity Interval Training ofwel LIIT in het leven geroepen. Daarbij wordt gefocust op korte krachtoefeningen met langere periodes rust. Ter vergelijking: bij HIIT krijg je doorgaans 15 seconden rust, bij LIIT ligt dat op meer dan een minuut. Een LIIT-work-out duurt dus doorgaans wat langer maar is zeker niet minder effectief.

Pound

Gevoel voor ritme en een conditie die wel een opkikkertje kan gebruiken? Waag je dan eens aan een lesje Pound. Die cardiosessie werd uitgevonden door twee vrouwelijke drummers die enkele jaren geleden iets aan hun conditie wilden doen en op zoek gingen naar een intense, rockende work-out. Tijdens een les pound gebruik je Ripstix – oftewel lichte drumsticks – en combineer je cardio, conditioning en spierversterkende oefeningen. Niet geschikt voor gevoelige oortjes.

Skyaking

Een waaghals, fan van kajakken en geen hoogtevrees? Dan is skyaking je misschien wel op het lijf geschreven, oftewel kajakken in de lucht. En dat is inderdaad even gek als het klinkt. Eentje voor de durvers, maar wel een sport waar je de mooiste herinneringen aan overhoudt.

Piloxing

Piloxing werd in 2009 uitgevonden door de Zweedse fitnesscoach Viveca Jensen. Het is een non-stop work-out van 60 minuten die pilates, boksen en dans combineert. Om de stabiliteit die nodig is voor de pilatesoefeningen te garanderen, worden de lessen op blote voeten gegeven. Door gebruik te maken van handschoenen die 250 gram wegen, maak je de oefeningen een beetje intenser. Kortom de ideale mix tussen fun, meer kracht en flexibiliteit.

Aerial yoga

Vraag aan een vrouw wat ze doet in haar vrije tijd en je kan er donder op zeggen dat minstens een kwart antwoordt met yoga. Maar mag het voor jou wat uitdagender zijn? Dan is aerial yoga waarbij je, zoals je al kan vermoeden, yoga doet in een hangmat in de lucht, vast iets voor jou. Door de hangmat kan je houdingen innemen die op de grond niet mogelijk zijn. Bovendien zijn de poses niet alleen erg goed voor al je spieren, het werkt ook erg ontspannend. Namaste!