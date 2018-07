Het is bloedheet. Voor mensen met reuma is dat goed nieuws Barbara Vollebregt

27 juli 2018

13u17

Bron: Trouw 2 Fit & Gezond Het is vandaag opnieuw tropisch warm. Ideaal voor veel mensen met reuma: bij warm weer nemen sommige klachten af.

"Warm weer werkt niet voor iedereen, maar ik hoor het regelmatig van patiënten. Tijdens een vakantie in een land met een warm en droog klimaat hebben ze minder last van pijnlijke gewrichten, stijfheid én hebben ze meer energie", zegt reumatoloog Dirkjan van Schaardenburg van medisch centrum Reade in Amsterdam. "Ik schat dat ongeveer 80 procent baat kan hebben bij warm weer."

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN