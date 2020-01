Het goede voornemen om meer te sporten? Expert vertelt welke fitnessapparaten je het best gebruikt Greet Ghysels

05 januari 2020

15u03

Net zoals velen het voornemen om in 2020 te beginnen sporten, maar geen idee hoe te beginnen of welke fitnessapparaten je daarvoor het best in huis haalt? Onze expert weet raad.

Personal trainer Lize Van Schoor van Your Health Coach: “Eigenlijk ben ik niet zo’n voorstander van dure fitness­apparaten die je thuis zet. Ik hoor het vaak van klanten: je koopt ze en in het begin gebruik je ze, maar na een tijdje staan ze maar te verstoffen.”

Als je echt aan je gezondheid wil werken, kan je volgens Van Schoor beter drie keer per week minstens een halfuurtje sporten. “Een keer zwemmen, een keer joggen op een zachte ondergrond en dan nog eens krachtoefeningen bij je thuis. Zwemmen blijft nog altijd een van de veiligste sporten: je hebt geen belasting, je traint je core, je armen en je benen en je tikt nergens tegen. Joggen is heerlijk simpel: gewoon een paar loopschoenen kopen en hop, naar buiten! Zorg wel dat je niet op een betonnen ondergrond loopt, dan belast je je gewrichten te veel. Voor krachttraining moet je geen professionele infrastructuur in huis halen, denk aan rekkers, een grote bal, een springtouw, gewichten enzovoort. Het komt er gewoon op aan je lichaam te gebruiken, daar heb je echt geen ingewikkelde apparaten voor nodig.”