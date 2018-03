Het geheime ingrediënt dat je van hoofdpijn, spierpijn en opgeblazen buik afhelpt, in de douche EVD

09 maart 2018

18u30

Bron: Well and good 3 Fit & Gezond Wat als je van je douche vanavond meteen ook een genezend moment kon maken? Op het einde van een drukke werkweek kunnen we dat wel gebruiken. Een beetje magnesium aan je bad of douche toevoegen zou je van heel wat kwaaltjes kunnen afhelpen. Dat doe je zo.

Meestal voeg je magnesium toe aan een bad, in de vorm van badzout. Maar een bad nemen, dat lukt gewoon niet elke dag. En soms heb je er ook geen zin in. Maar je kan magnesium ook toevoegen aan je douche om ook van de voordelen te genieten.

Magnesium helpt je spieren te ontspannen, ideaal na een sportsessie dus, maar ook na een hele week hollen, rennen en stressen.

Als je te snel gegeten hebt, teveel koffie hebt gehad deze week of gewoon die-tijd-van-de-maand, dan kan je buik als een ballon opblazen. Ook daar helpt magnesium bij. Omdat je spieren ontspannen, vermindert ook de druk op je darmen wat.

En ten slotte is magnesium een wondermiddel bij spanningshoofdpijn.

Nog een bonus, magnesium is goed voor je huid. Het helpt bij hydratatie en het kalmeren van irritaties.

Hoe voeg je het toe aan je doucheritueel?

Meng wat zeezout door een lepeltje kokosolie en maak zelf een verkwikkende scrub. Of schaf je een douchegel met magnesium aan, die vind je bij REN, Zelens, Soapwalla, en ook vaak in douchegels voor mannen zoals bij Fa of Vichy.