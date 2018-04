Het beste van de bokstraining, gewoon bij je thuis Eva Van Driessche

22 april 2018

Niet alleen bekende Vlamingen kruipen in de ring, de bokssport wordt steeds populairder. Voor we ons allemaal voor een boksles inschrijven: je kan de voordelen van de sport in je eigen bewegingsplan integreren.

«Een bokstraining geeft je een heel complete training: je houdt je hersenen jong, traint op kracht, krijgt een betere conditie én het biedt een heerlijke uitlaatklep. Maar voor die gezondheidsvoordelen hoef je nog niet de ring in», zegt Max Icardi, functional health coach.

1. Springen of huppelen

Tijdens een bokstraining sta je nooit stil, je huppelt en springt de hele tijd. Dat zorgt voor een goede cardiovasculaire training. Je raakt ervan in conditie. Thuis kan je dat voetenwerk makkelijk zelf oefenen. Je kan kleine sprongetjes maken van links naar rechts, van voren naar achteren, met of zonder springtouw. Een springtouw maakt het conditioneel iets uitdagender en het helpt om de hand-voetcoördinatie te trainen. Maar je kan het touw bijvoorbeeld ook op de grond leggen en er dan van links naar rechts over springen. Ben je nog niet goed in conditie, heb je last van je gewrichten of van een zwakke bekkenbodem (bijvoorbeeld na een bevalling)? Dan is springen niet de meest aangename training. Kies voor huppelen, waarbij je voeten amper de grond verlaten. Door zo laag te blijven doe je een veilige training. De coördinatieoefening helpt veel beter dan gelijk welke sudoku om je hersenen scherp te houden.

2. Schaduwboksen

Volg een initiatieles of bekijk een goede tutorial en ga thuis aan de slag met schaduwboksen, het liefst voor een spiegel. Probeer je techniek zo zuiver mogelijk te krijgen en oefen verschillende bewegingen. Slaan met rechts, wegduiken voor een slag, bukken, weer recht, slaan met links ... enzovoort. Je traint ook hier weer drie dingen: je uithoudingsvermogen, je buik- en rugspieren, armspieren en schouders, en je bent bezig met coördinatie. Zoek je veeleer een uitlaatklep? Dan helpt het wel om echt tegen iets te slaan. Een boksbal die je ergens in huis ophangt, of in de tuin een oude autoband aan een stevig touw. Je laat nu eenmaal meer emotie los als je écht iets raakt.

3. Lichaamsbeheersing en kracht

Sterke spieren om te boksen train je niet door eenzijdig gewichten te heffen in de fitness. Het is beter om een lesje yoga, pilates of animal flow te volgen. De oefeningen die je daar leert met je eigen lichaamsgewicht maken je lichaam sterker, terwijl ze ook je lichaamsbeheersing en -houding verbeteren. Daar heb je veel meer aan dan aan een geïsoleerde spiertraining. Plankoefeningen en balansoefeningen zijn heel goed.