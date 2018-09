Het beste moment voor je griepprik? Dat is vroeger dan je denkt Valérie Wauters

10 september 2018

15u06

Bron: Time 0 Fit & Gezond De zomer is nog niet volledig achter de rug, maar het is helaas alweer tijd om aan aan het griepseizoen te beginnen denken. En je griepprik? Die zet je beter vroeger dan je denkt.

Het ideale moment om naar de dokter te gaan voor je griepspuit is volgens onderzoekers nog voor het griepseizoen officieel van start gaat. Daarom wordt aangeraden om je prikje voor eind oktober te laten zetten. Op deze manier zou je het best beschermd worden tegen de ziekte. Wie er pas later aan denkt om zich te laten inenten heeft ook nog baat bij de spuit, al genieten de vroege vogels wel van een betere bescherming.

Het moet wel gezegd dat de griepprik nooit een volledige bescherming kan bieden tegen het krijgen van de ziekte. Meer zelfs: uit Amerikaans onderzoek bleek dat het griepvaccin vorig griepseizoen maar 36% effectief was. Toch wordt het aangeraden om je -ondanks het vrij lage beschermingspercentage- toch te laten vaccineren. Een griepprik reduceert immers de kans om de griep op te scharrelen en vermindert het risico dat je de ziekte verder verspreidt.