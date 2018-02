Het beste excuus om een vakantie te boeken: onderzoek toont aan dat je afvalt door de zon Ellen den Hollander

01 februari 2018

09u29

Bron: Science Daily 0 Fit & Gezond Wie de kilo’s aan zijn lichaam ziet groeien in de winter, zou eens wat vaker zonlicht moeten pakken. Niet alleen vanwege de gezonde dosis vitamine D , maar ook omdat dan overtollige kilo's verdwijnen. Vetcellen smelten namelijk door de zonnestralen, hebben onderzoekers van de universiteit van Alberta in Canada ontdekt.

De cellen slaan, als ze in het zonnetje staan, minder vet op. Sterker nog, het vet lost op. Professor Peter Light, een van de auteurs van het wetenschappelijke artikel: "Als je de resultaten omdraait, dan kun je zeggen dat onvoldoende blootstelling aan zonlicht in het noordelijk halfrond leidt tot vetopslag en het feit dat veel van ons aankomen in de winter."

Helaas is het nog niet duidelijk hoe vaak en hoe lang je zou moeten zonnebaden om af te vallen. Daarvoor is meer onderzoek nodig, zegt Light. Het zou wel goed kunnen dat deze ontdekking leidt tot middelen om dikke mensen en diabetespatiënten te helpen met medicijnen of een vorm van lichttherapie.

Het is puur toeval dat de professor, met de toevallig nogal toepasselijk naam, deze ontdekking deed. Eigenlijk was het Diabetes Instituut onderzoek aan het doen naar de manier waarop vetcellen insuline produceren als reactie op licht. Inzicht in dit proces zou diabetespatiënten kunnen helpen.