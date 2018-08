Hersenen het creatiefst als we baby zijn In eerste levensjaar groeit het brein van 400g naar 1kg

Frank Van Laeken

12 augustus 2018

13u17 2 Fit & Gezond Heel lang hebben we gedacht dat een pasgeboren baby met een zo goed als leeg hoofd in de wieg ligt. Fout! De meeste hersenverbindingen ontstaan al in de baarmoeder. En hoewel we er ons niets van herinneren, zijn de eerste jaren bepalend voor ons verdere leven.

We weten nog precies waar we waren op 9/11 of het moment dat we slecht nieuws kregen over een dierbare. Maar vraag ons niet wat er tijdens onze eerste levensjaren is gebeurd, want dat is weg. Foetsie. «De manier waarop een baby de wereld waarneemt, is voor een volwassene maar moeilijk voor te stellen. Want terwijl we allemaal ooit baby zijn geweest, kunnen we ons zo goed als niets van deze periode herinneren», schrijven Michiel van Elk en Sabine Hunnius in ‘Het babybrein’.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN