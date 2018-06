Helpt kussen echt tegen hooikoorts? Redactie

09 juni 2018

17u33

Bron: nu.nl 0 Fit & Gezond Volgens een kleinschalig Japans onderzoek zou kussen helpen tegen hooikoortsklachten. Het zou namelijk de productie van histamine, de stof die voor allergische reacties zorgt, tegengaan. Heuglijk nieuws als het zou kloppen, maar is dat wel zo?

Voor het onderzoek werd aan 24 mannen en vrouwen met hooikoorts gevraagd om een halfuur te kussen met hun partner. Vervolgens werd hun bloed afgenomen. Daarna moesten ze een halfuur knuffelen met elkaar en werd hun bloed opnieuw afgenomen. Twee weken na het experiment werd hun bloed onderzocht, en wat bleek? De stof histamine was minder aanwezig in het bloed van de deelnemers na hun uitgebreide kussessie. Bewijs genoeg voor de Japanners om te concluderen dat kussen hooikoortsklachten tegengaat.

Histamine is de stof in het lichaam die allergische reacties veroorzaakt als je overgevoelig bent voor een bepaald iets. Wie bijvoorbeeld allergisch is aan kattenhaar, krijgt door histamine jeukende ogen en een loopneus. Hetzelfde geldt voor hooikoortsleiders.

Hoogleraar immunologie Huub Savelkoul legt aan nu.nl echter uit dat dit resultaat eigenlijk onmogelijk is. “Een activiteit van een halfuur kan namelijk geen effect hebben op hoeveel antistoffen je lichaam produceert. Het onderzoek is ook uitgevoerd bij een te kleine groep mensen en het afgenomen bloed werd buiten het lichaam onderzocht. Dat het histamine gehalte in een labo lager was in het bloed van mensen die gezoend hadden, wil nog niet zeggen dat dit in het lichaam van deze mensen zelf ook het geval was.”