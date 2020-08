Helpt de zon echt tegen acné? Een dermatoloog legt uit wat er met je huid gebeurt in de zon

Wat gebeurt er met onze pukkels en puistjes in de zon? Is het echt zo dat een flinke dosis zonneschijn de beste acnébehandeling is? “Op korte termijn zullen ze inderdaad verminderen onder invloed van het zonlicht”, bevestigt dermatoloog Thomas Maselis. “Dat heeft drie redenen. Eerst en vooral heeft de zon een ontstekingwerend effect. Zonneschijn vermindert de ontstekingen in de huid en zorgt ervoor dat puistjes minder rood zullen zien. Bovendien zullen pukkels en vlekjes minder zichtbaar zijn omdat de huid een bruin kleurtje krijgt. Tot slot zorgt de zon voor een verdikking van de huid, waardoor mee-eters op het eerste zicht wegzinken in de bovenste hoornlaag.”

Maar dat acné door de zon lijkt te verdwijnen is niet zo’n goed nieuws als het op het eerste gezicht lijkt. “Twee à drie maanden na je zonnevakantie begint de miserie”, waarschuwt Maselis. “Dan krijgen veel mensen last van een plotse opstoot van puistjes. Onder invloed van de zon verdikt de opperhuid. Hierdoor wordt de uitgang van de talgkliertjes niet alleen dikker, maar ook langer. Het gevolg daarvan? Meer verstopte talgklieren, die er op hun beurt voor zorgen dat puistjes sneller en talrijker de kop op steken.”

Wie puistjes krijgt van zonnecrème krijgt die niet van de zonnefilter zelf, maar wél van de basis waarin deze is opgelost.

Filter versus basis

Niet alleen de zon zelf, maar ook je zonnecrème kan een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van zomerpuistjes.“Een zonnecrème is eigenlijk een zonnefilter die is opgelost in een medium zoals een zalf of crème,” verklaart de dermatoloog. “Dit medium kan een hele lichte textuur hebben zoals een mist of gel, of een dikkere textuur zoals een vette crème. Wie puistjes krijgt na het gebruik van een zonnecrème krijgt die dan ook niet van de zonnefilter zelf, maar wél van de basis waarin deze is opgelost.”

De dermatoloog raadt daarom aan om zeker op zoek te gaan naar een product dat bij je huidtype past. “Voor wie makkelijk last heeft van puistjes zullen dat niet-comedogene crèmes zijn. Comedogene producten staan er immers om bekend dat ze hydraterend werken en de bovenste hoornlaag van de huid doen opzwellen. Gebruik je zo’n crème bij iemand die makkelijk last heeft van verstopte poriën? Dan gaan de huidschilfers die de uitgang van de talgklier blokkeren ook opzwellen en raakt de boel helemaal verstopt. Met een uitbraak van puistjes tot gevolg.”

Voorkomen is beter dan genezen

Die uitbraak van pukkels komt er trouwens niet meteen. “Tussen de verstopping van de talgklieren en het vormen van de puist zit meestal een maand of drie”, zegt de dermatoloog. En dat is goed nieuws, want dat geeft je meer dan voldoende tijd om de oorzaak van je pukkels aan te pakken. “Door je huid een peeling te geven met ingrediënten als salicylzuur, vitamine a of retinol verweek je de huidschilfers die de uitgang van je talgklieren verstoppen. Ze werken als een soort ontstopper voor je talklieren en zorgen er dus voor dat het talg terug afgevoerd wordt én dat puistjes bijgevolg geen kans krijgen.”