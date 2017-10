Helpt cola tegen misselijkheid? 3x oma's wijsheden onder de loep ND

Bron: Het Parool 1 thinkstock Fit & Gezond "Oma weet raad", luidt de volkswijsheid en ook het gelijknamige klassieke boek met huis-, tuin- en keukenmiddeltjes. Cola tegen misselijkheid, opnieuw beginnen drinken tegen een kater, en soda om alles weer brandschoon te krijgen. Maar klopt dat ook? Historicus Bob van Toor (31) toetst in zijn boek " Oma Weet - Inderdaad - Raad" die tips aan de wetenschap en onthult of ze écht werken.

Van gezondheidsadvies tot schoonmaaktips: oma weet altijd raad. De Nederlandse journalist en cultuurhistoricus Bob van Toor (31) controleerde met de hulp van zijn eigen grootmoeders maar vooral ook de wetenschap of die tips van oma wel altijd steek houden. Wij lichten er hier alvast drie toe.

"Cola helpt tegen misselijkheid"

Een beetje misselijk? Een (platte) cola biedt hulp, aldus de wijze raad van oma's, inclusief van Toors grootmoeders. Toch is er nog geen wetenschappelijk bewijs dat dit klopt. "Cola kent wel andere medische toepassingen," legt van Toor uit in de Nederlandse krant Het Parool. "Zoals het oplossen van maagstenen bijvoorbeeld." Maar tegen misselijkheid vermoedt de historicus dat er een psychologisch aspect speelt, aangezien er wetenschappelijk geen enkel bewijs is dat het zou helpen. Een betere tip is gember, waarvan wél is bewezen dat het de maag kalmeert.

"Kater? Begin weer te drinken"

Te diep in het glas gekeken? Begin de dag weer met het laatste drankje waarmee je geëindigd bent de vorige dag, klinkt het stoer. Een verouderd advies, aldus van Toor. "Als je een borrel nodig hebt tegen je kater, ben je gewoon een alcoholist in ontkenning." Hij verklaart deze tip van oma doordat alcohol iets was wat iedereen vroeger altijd wel in huis had, bijvoorbeeld onder vorm van brandewijn. Maar vandaag weten we dat vooral veel water drinken de volgende dag de enige juiste remedie is.

"Soda is een prima schoonmaakmiddel"

Gelukkig heeft oma wel gouden schoonmaaktips in de aanbieding: soda als schoonmaakmiddel. Zet in je koelkast een bakje met water en soda om geurtjes te verdoezelen, of maak de badkamer schoon met een mengsel van water en soda. "De commerciële industrie geeft ons het idee dat we van alles nodig hebben, maar eigenlijk heb je alleen soda nodig," tipt van Toor.

Bob van Toor: Oma Weet - Inderdaad - Raad. Prometheus, €15

