Help, mijn wimpers vallen uit! Van voeding tot hormonen: dit zijn de oorzaken mv

16 oktober 2018

09u05 0 Fit & Gezond Ik weet niet hoe het met u zit, maar als er aan mij gevraagd wordt zonder welk beautyproduct ik absoluut niet kan, dan zeg ik mascara. U ziet, lange, volle wimpers komen haast wekelijks voor in mijn dromen en als het product daarbij een handje kan helpen, dan beloof ik dat eeuwige trouw. Al zijn de meeste dromen vaak bedrog en vallen wimpers soms uit. Waarom gebeurt dat en wat kunnen we eraan doen?

Dominic Burg, dokter en onderzoeker voor Evolis professional, een bedrijf dat zich specialiseert in haarproducten, legt uit aan lifestylewebsite Well+Good dat er zeven redenen zijn waarom we onze wimpers verliezen én hoe we ze terug kunnen laten groeien.

1. Je wrijft ontzettend vaak in je ogen/ trekt aan de haartjes

Niemand trekt bewust zijn wimpers uit. Maar denk even na, wrijf jij heel vaak in je ogen of heb je een nogal agressieve manier om make-up te verwijderen? Dan kan je daardoor wimpers kwijtspelen.

2. Mascara is een spelbreker

Als je delicate wimpers hebt en een zware mascara gebruikt (het product is nogal stroperig of je smeert heel wat lagen op), dan kan het zijn dat je wimpers lijden onder het zware gewicht.

3. Je wimperkruller trekt ze uit

Horrorverhalen over wimperkrullers die al je wimpers uittrekken? Het internet staat er vol mee. Oppassen geblazen dus wanneer je er eentje gebruikt, want effectief: als je er te enthousiast mee aan de slag gaat, dan kan je heel wat haartjes mee uittrekken.

4. Je hormonen zitten er voor iets tussen

"Hormonen hebben een grote invloed op onze haargroei", legt de dokter uit. Je hormonen kunnen ervoor zorgen dat je haren groeien op manieren - en vooral plaatsen - waar je ze liever niet zou zien, maar ze kunnen ook voor het omgekeerde zorgen. Als je hormonen beïnvloed worden door bijvoorbeeld stress of ziekte, dan kan je haargroei veranderen.

5. Je dieet laat te wensen over

Dat schoonheid van binnenuit komt, mag je redelijk letterlijk nemen. Dat voeding een effect kan hebben op onze huid weet je waarschijnlijk al even, maar dat het hetzelfde doet met je weelderige lokken zie je waarschijnlijk over het hoofd. Krijg je niet genoeg essentiële voedingsstoffen binnen? Dan kunnen je wimpers sneller verdwijnen.

8. Je laat make-up te lang zitten

Je moet je make-up verwijderen voor je gaat slapen. Simpel. Zeker als je weet dat mascara die te lang op je wimpers zit, ervoor kan zorgen dat je wimpers uitvallen. "Make-up bezit over het algemeen vaak te veel pigment. Dat zorgt ervoor dat er niet genoeg lucht doorkomt en dat het de haarfollikel niet kan aanraken", legt dr. Burg uit.

9. Je draagt valse wimpers of zet vaak extensions

Net zoals bij haarextensions, kunnen wimperextensions meer wegnemen dan gewoon lengte wanneer je ze laat weghalen. De lijm kan ervoor zorgen dat je echte natuurlijke wimper ook mee loskomt.

Zo krijg je ze terug

Investeer in een wimperconditioner

Een wimperconditioner bevat ingrediënten zoals biotine, aminozuren en jojoba-olie. Stuk voor stuk kunnen ze je wimpers terug sterker maken.

Probeer een haargroei supplement

Een haargroei supplement belooft meestal elk type haargroei. Ze zullen je wimpers voller en sterker maken, al moet je de haren op vervelende plekken er ook wel bijnemen.

DIY

Je wimpers in de watten leggen moet niet veel geld kosten. Supermodel Joan Smalls deelde al dat zij voor het slapengaan wat kokosnootolie op haar wimpers smeert om ze sneller te doen groeien. Amandel- en castorolie hebben ook al bewezen dat ze haargroei stimuleren.