Hello tandpastasmile: onze expert deelt zijn beste tips om je tanden stralend wit te houden Greet Ghysels

01 december 2019

15u34

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Een mooie witte tandenrij, dromen we daar allemaal niet van? Frank Herrebout, voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen geeft zijn beste tips voor een perfecte Hollywoodsmile.

“Gezonde en witte tanden zorgen ervoor dat je goed in je vel zit. Bovendien, zo blijkt uit onderzoek, schoppen mensen met een mooi, verzorgd gebit het verder in het leven dan wie met een onverzorgd gebit en slecht ruikende adem rondloopt. Heel wat behandelingsmogelijkheden spelen daarop in: zo zal de tandarts van je tanden de tandsteen zorgvuldig verwijderen, de orthodontist kan je tanden perfect in de rij plaatsen en de parodontoloog verhelpt infecties van het tandvlees.”

Maar wat kan je zelf doen om je glimlach stralend te houden?

1. Poets zeker twee keer per dag je tanden gedurende twee à drie minuten. De manier waarop je poetst, is van groot belang. Niet goed poetsen is bijna net zo slecht als niet poetsen. Neem je tijd, beweeg de borstel met langzame, cirkelvormige bewegingen om tandplak te verwijderen. Plak die blijft zitten, kan hard worden, waardoor je tandsteen kan krijgen.

2. Poets elektrisch: kies een borstel die zo veel mogelijk tandplak verwijdert, want tandplak produceert tandsteen, een van de grootste oorzaken van gelige tanden.

3. Vervang de tandenborstel regelmatig. Wie twee keer per dag zijn tanden poetst, doet er goed aan de tandenborstel minstens elke drie maanden te vervangen. Poetsen met versleten borstelharen maakt je tanden gelig.

4. Opletten met kleurstoffen in voedsel. Hoe witter het voedsel dat we eten, hoe witter de tanden zijn. Kip, rijst en vis zullen minder verkleuringen veroorzaken dan gekleurd voedsel zoals rode biet, bessen en worteltjes.

5. Let op met koffie en thee: vaak zorgen ze voor een oppervlakkige verkleuring van je tanden. Koffie, thee en rode wijn bevatten namelijk de stof tannine en die zorgt voor een aantasting van het tandglazuur waardoor het gebit een gele schijn krijgt. Beperk het aantal tot één à twee koppen per dag.

6. Roken is nefast voor een gezond en mooi gebit – dat hoef ik allicht niet meer te zeggen.

7. Neem een suikervrije kauwgom na het middageten: door de kauwbeweging verwijder je niet alleen viezigheid van de tanden, je stimuleert ook de speekselproductie. Speeksel neutraliseert zuren in de mond.

8. Kies voor rauwe groenten en fruit: kant-en-klaarmaaltijden zijn handig, maar niet voor de tanden. Het eten van verse, knapperige producten is gezond vanwege de vezels, maar het is ook de beste keuze voor de tanden. Het schurende effect tijdens het kauwen zorgt voor een reiniging van de tanden.’