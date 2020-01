Hello hollywoodsmile: de beste tips voor mooie, wittere tanden

Als schoonheid kracht is, dan is de glimlach haar zwaard”, zo schreef de Britse auteur Charles Reade. Een mooie lach is goud waard. Of, in het geval van Julia Roberts, toch zo’n 30 miljoen dollar (zo’n 27 miljoen euro) – voor zoveel liet de Amerikaanse actrice haar glimlach namelijk verzekeren. ­Hoewel Julia Roberts haar succes natuurlijk ook te ­danken heeft aan andere kwaliteiten, blijkt uit tal van studies dat mooie mensen ­sneller aangenomen worden, meer sociale status hebben en een betere partner ­strikken. Gemiddeld verdienen ze zelfs 3 tot 4 procent meer dan hun ­collega’s, zo schrijft econoom Daniel ­Hamermesh in zijn boek Beauty Pays: Why Attractive People Are More Successful. In aantrekkelijkheid speelt een mooie glimlach natuurlijk een belangrijke rol.

“Bovendien zorgen gezonde en witte tanden ervoor dat je beter in je vel zit”, voegt Frank Herrebout, voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging ­Tandartsen daaraan toe. Zo blijkt ook uit een enquête van tandpastamerk Signal. Bijna acht op de tien Belgen vinden dat witte tanden een belangrijk aspect van ons uiterlijk zijn en zeven op de tien ­vrouwen zouden zichzelf mooier vinden met wittere tanden. Dat we continu mooie tanden zien, helpt natuurlijk niet. Overal lachen celebrity’s en modellen hun ­perfecte tanden naar ons bloot. Hollywoodsterren tellen een klein fortuin neer voor hun stralende lach, wat het voor ons ­stervelingen die het met een (elektrische) tandenborstel moeten stellen, des te moeilijker maakt. Want witte tanden zijn lang niet vanzelfsprekend, vertelt Frank Herrebout. “Tandkleur is bij iedereen ­verschillend. Dat heeft een klein beetje te maken met mondhygiëne – propere ­tanden ogen witter – maar vooral met wat we meekregen van mama en papa. Onze tanden zijn opgebouwd uit tandbeen en tandglazuur, en die bepalen de kleur van onze tanden. Het tandbeen is altijd gelig van kleur, het glazuur is nagenoeg ­doorzichtig, al zorgt het voor een witte schijn. Kortom: hoe dikker het tandbeen, hoe geler. Hoe dikker het glazuur, hoe ­witter. Dat wordt voornamelijk door onze genen bepaald. Zelfs binnen één mond kunnen tanden van kleur verschillen. Zo zijn hoektanden bijvoorbeeld vaak geler omdat ze een dikkere laag tandbeen ­hebben.”

Daarnaast speelt ouderdom een rol. Herrebout: “Onze tanden worden donkerder naarmate we ouder worden. Enerzijds omdat de vorming van tandbeen ongestoord doorgaat terwijl het glazuurlaagje juist dunner wordt door slijtage. Anderzijds omdat er met de leeftijd barstjes in het glazuur kunnen ontstaan, waardoor kleurstoffen uit voedsel en dranken makkelijker in de tand kunnen dringen.”

Geen wonder dat we ons suf zoeken naar middeltjes om die glimlach net dat tintje lichter te krijgen.

Witter dan wit

Bleken bij een schoonheidssalon



Tandarts Frank Herrebout: “Behandelingen van de tanden en het gebit mogen wettelijk alleen uitgevoerd ­worden door een erkende tandarts. Dat geldt evengoed voor bleachen. Bepaalde schoonheidscentra proberen dat te omzeilen door eerst in een instructiefilmpje te laten zien hoe je bepaalde hulpstukken in de mond moet brengen, om je daarna zelf de behandeling te laten uitvoeren. Dat is niet zonder risico en als het verkeerd gaat, ben je zelf ­aansprakelijk. Je weet meestal ook niet welke producten er gebruikt ­worden en of die voldoen aan de­ ­wettelijke bepalingen.”

Wat met kurkuma, houtskool en baksoda?

Als we bloggers en influencers mogen geloven, is een stralend wit gebit even simpel als je tandpasta vervangen door baksoda of kurkuma. Of niet? Tandarts Frank Herrebout: “Filmpjes op sociale media zijn vaak misleidend of getrukeerd. Geen enkele van die middeltjes is effectief, laat staan veilig. Kurkuma, baksoda en houtskool zijn ruw en hebben wel een schurend effect, waardoor ze op korte termijn oppervlakkige verkleuring kunnen verminderen. Alleen is dat niet hetzelfde als bleken. Tandpasta’s hebben trouwens een soortgelijk effect, zonder op termijn je tandglazuur aan te tasten.”

Bleachen bij de tandarts

De tandarts is en blijft de beste keuze voor een stel mooie tanden, zegt tandarts Frank Herrebout: “We werken met een bleeklepel die op maat gemaakt wordt en waar je thuis zelf bleekgel in aanbrengt. De tandarts geeft aan hoe lang je de bleeklepel met de gel moet dragen voor het gewenste resultaat. Afhankelijk van de verkleuring zie je al na enkele dagen of weken effect. Gemiddeld duurt de behandeling twee tot drie weken. Met het juiste advies is de behandeling volledig veilig, al kunnen de tanden en het tandvlees tijdelijk gevoelig worden. Uiteraard kan je die gel nog steeds door de tandarts laten aanbrengen, maar dat is niet efficiënter en het zal ongetwijfeld meer ­kosten. Sommige tandartsen ­bieden een versnelde bleek­behandeling met een lamp aan, maar het is onduidelijk of dat echt een beter resultaat geeft. Sowieso is ­bleaching nooit definitief: tussen de zes maanden en drie jaar na de behandeling moet je je gebit ­opnieuw laten bleken.”

Thuisbleken

Een bleachingset voor thuis is tegenwoordig een muisklik van ons verwijderd. “Omdat witte tanden zo populair zijn, is het aanbod ­immens”, bevestigt tandarts Frank Herrebout. “Online­advertenties beloven hagelwitte ­tanden, vaak zelfs al binnen een uur.” Mooie beloftes, die we helaas met een kilo zout ­moeten nemen. “In Europa zijn agressieve bleekmiddelen, die meer dan 6 procent ­waterstofperoxide bevatten, verboden. Wie online shopt, is nooit zeker van de exacte ­samenstelling en veiligheid. Bleekproducten uit de apotheek of winkel mogen maar 0,1 procent bevatten: te weinig om echt effect te zien. Weet ook dat vullingen, ­facings (een soort laagje van composiet of porselein dat op tanden bevestigd wordt, red.), kronen en bruggen niet meekleuren, waardoor ze extra zichtbaar kunnen worden. In plaats van een bleachingkit kan je beter in een goede elektrische tandenborstel investeren. Of in een bleekgel tussen 3 en 6 procent, maar die kan je alleen bij de tandarts krijgen.”

Whitening tandpasta

De meest laagdrempelige optie zijn witmakende tandpasta’s. In ­reclamespotjes worden ze steevast aangeprezen door dames met ­parelwitte tanden, maar tandarts Frank Herrebout betwijfelt of ze die echt aan zo’n tube op hun wastafel te danken hebben. “De naam is enigszins misleidend. Whitening tandpasta’s bleken niet, maar ­bevatten enzymen en fosfaten die kleurstoffen kunnen afbreken en losweken van de tand, waarna je ze makkelijker kan wegpoetsen.” Tenzij je aan de slag gaat met een bus Dash – don’t try this at home – is er dus nog niets dat echt witter dan wit wast. “Al zijn er wel nieuwe ontwikkelingen waarbij er kleurstoffen aan de tandpasta ­toegevoegd worden, waardoor de tanden tijdelijk witter lijken.”

Instant wit

Wist je dat lippenstift je tanden witter kan doen lijken? ­Vermijd een kleur met een oranje ­ondertoon, zoals koraal en bruin, want die halen net het geel in je tanden naar boven. Kleuren met een blauwe ­ondertoon, zoals dieprood, ­fuchsia en donkerpaars, zijn wel een must in je handtas voor een wit gebit.

De witparade

NIET DOEN De bekendste boos­doeners zijn koffie, thee en rode wijn, net als frisdrank en vruchtensap,

tomatenketchup, sojasaus en ­balsamico. Let trouwens ook op voor witte wijn: die is zuurder dan rode, waardoor kleurstoffen makkelijker in de tand raken. Evenmin aan te raden voor witte tanden: pasta- en currysaus, waterijsjes, snoepgoed, augurken, sportdranken en gekleurde bessen.

WEL DOEN Bloemkool en komkommer bevorderen de speekselproductie, waardoor tandaanslag en voedselresten weg­gespoeld worden. Sesamzaadjes verminderen de ­hoeveelheid tandplak en helpen bij de ­opbouw van tandglazuur. Kaas en zalm zitten vol eiwitten en calcium, shiitakepaddenstoelen en basilicum hebben een antibacteriële werking en voorkomen zo aantasting van het tandglazuur en het tandbeen. Tot slot: groene ­groenten zoals broccoli, sla en ­spinazie bevatten veel ijzer, wat het tand­glazuur eveneens beschermt.