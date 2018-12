Hello Hollywoodsmile: 8 natuurlijke middeltjes om je mond gezond te houden Sofie De Niet

03 december 2018

16u01

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Je gebit reinigen en zo weinig mogelijk suikers eten, zijn de eerste stappen naar een gezonde mond. Maar naast voeding, bevat je keukenkastje volgens mondhygiënist, orthomoleculair therapeut en vitaliteitstherapeut Yvonne Kort alles voor een grondige reiniging.

Zout

Uit onderzoek blijkt dat spoelen met zout water nuttig is als je tandvlees ontstoken is. Het kalmeert en helpt de pijn verlichten. Dankzij de vele mineralen en sporenelementen is zout desinfecterend en helend.

Zuiveringszout

Baksoda is je natuurlijke middel tegen Streptococcus mutans, een van de belangrijkste veroorzakers van cariës. Je vindt dit zout soms in tandpasta, maar je kan er ook een mondspoeling van maken.

Voeg een halve theelepel baksoda toe aan een half glas water en spoel daar je mond mee.

Munt

Drink muntthee of kauw op munt. Dat maskeert de slechte geur en het werkt antibacterieel. Een bijkomend voordeel van munt na de maaltijd: je stimuleert de spijsvertering.

Aloë vera

De tropische plant bevat niet alleen heel wat vitaminen en mineralen, maar ook ontstekingsremmende stoffen. Aloë vera verzacht mondwondjes en zorgt voor een gunstige zuurgraad in de mond. Je mond spoelen met aloë vera kan onverdund, maar koop wel een product met 100% puur sap.

Kurkuma

De werkzame component in kurkuma is curcumine. Als je last hebt van bloedend tandvlees en ontstekingen, heb je baat bij het ontstekingsremmende en antibacteriële effect van dit stofje.

Salie

Salie werkt antibacterieel en wordt ingezet bij keelklachten zoals hoesten, astma en keelontsteking. In 2015 was er een onderzoek met een spoelmiddel op basis van 5% salie bij zeventig meisjes van 11 tot 14 jaar oud. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het saliemondwater de hoeveelheid Streptococcus mutans kan verminderen. Voor dit spoelmiddel laat je de salie 10 minuten in kokend water trekken.

Teatree

Een studie uit 2014 concludeert dat spoelen met teatree-olie bloedingen van het tandvlees kan verminderen. Spuug de olie na het spoelen wel uit. Teatree is reinigend en ontsmettend, maar heeft een sterk effect op de slijmvliezen! Weet dat ook kamille ontstekingsremmend werkt.

Kokosolie

‘Oilpulling’ komt uit de ayurvedische geneeskunde en is een techniek waarbij je 15 tot 20 minuten olie in de mond laat rondgaan. Oilpulling met kokosolie vermindert de hoeveelheid plaque in de mond, waardoor er minder tandvleesontstekingen (gingivitis) zichtbaar zijn. De positieve werking van kokosolie wordt toegeschreven aan het vet laurinezuur, goed voor een ontstekingsremmend en antibacterieel effect.