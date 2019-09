Helft Vlaamse kinderen gaat niet naar de tandarts: zo ga je om met angst Margo Verhasselt

10 september 2019

Een bezoekje brengen aan de tandarts: het is voor veel kinderen reden genoeg om spontaan te beginnen knarsetanden. Slechts 52,9% van de Vlaamse kinderen ging in 2018 langs bij de tandarts voor een preventief tandonderzoek. Al is dat wel degelijk erg belangrijk benadrukt Frank Herrebout, tandarts en voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen.

Slecht 52,9 procent van de Vlaamse kinderen ging in 2018 langs bij de tandarts voor een preventief tandonderzoek. Bij kinderen uit kwetsbare gezinnen is dat aantal nog lager. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Christelijke Mutualiteit (CM). De drempel om naar de tandarts te gaan is nog groter voor kinderen tussen 5 en 14 jaar uit kwetsbare gezinnen. Slechts 39 procent nam in 2018 in de tandartsstoel plaats voor een preventief tandonderzoek. Nochtans raden experts kinderen aan om twee keer per jaar naar de tandarts te gaan. Uit de cijfers blijkt ook dat een kind op de vijf in 2018 minstens één gaatje moest laten vullen en dat er bij 8 procent minstens één tand getrokken moest worden.

Op tien jaar tijd is er nauwelijks verbetering, zegt CM. “Het is duidelijk dat we nog meer inspanningen moeten leveren om kinderen bij de tandarts te krijgen”, zegt CM-gezondheidsexperte Elke Ghyllebert. Ook om kinderen aan te moedigen hun tanden te poetsen, lanceert de CM een actie. Alle CM-leden van zes jaar, zo’n 35.000 in totaal, zullen de komende dagen een sticker in de bus krijgen met daarop een QR-code waarmee ze een tandenpoetslied kunnen opstarten. De CM raadt aan om de sticker in de badkamer op de spiegel te plakken, zodat kinderen het niet vergeten. Maar “ook de scholen spelen hier een belangrijke rol in. Het is belangrijk dat we alle kinderen bereiken”, zegt Ghyllebert. Daarom heeft het ziekenfonds ook een educatief project voor scholen opgestart dat bestaat uit lessuggesties en opdrachten voor het eerste, tweede en derde leerjaar.

“Algemeen zie je bij de bevolking dat ongeveer 45% naar de tandarts gaat. Een grote groep blijft dus thuis. Bij kinderen ligt dat getal dus gelukkig toch nog een tikkeltje hoger”, vertelt tandarts Frank Herrebout. “Maar zorg dragen voor je gebit begint op jonge leeftijd. Het is belangrijk dat kinderen meteen bewust worden en weten dat het belangrijk is om hier zorg voor te dragen. Het aanleren van goede verzorgings- en eetgewoonten zijn allemaal zaken die vaak bij de tandarts gebeuren. We zien echter vaak dat wanneer de ouders niet gemotiveerd zijn, dat ook bij de kinderen niet het geval is. Het is een vicieuze cirkel.”

Hoe krijg je je kinderen aan het poetsen?

“Voor het eerst tandenpoetsen is niet simpel. Toch moet je je daar niet al te druk over maken. Het belangrijkste is dat jullie samen de stap zetten om de tandjes te poetsen. Geef je zoon of dochter tijd om eraan te wennen en doe het rustig aan. Lukt het schrobben niet zo goed? Geen probleem, de aanwezigheid van de tandpasta in de mond is al erg belangrijk, omdat de fluoride in de tandpasta ook zonder schrobben zijn werk doet”, stipt Herrebout aan.

“In de eerste weken kan je het best voor een systeem zorgen. Gebruik de horizontale schrobmethode, waarbij je de borstel van links naar rechts beweegt. Start met de voorste tandjes en ga verder met de kiezen. Je kind went aan dit systeem en zal het poetsen altijd op die manier doen, waardoor hij nooit een plekje vergeet. Daarnaast is routine belangrijk: het tandenpoetsen moet onderdeel worden van zijn ochtend en avond.”

“Zodra je merkt dat je kind het poetsen onder de knie heeft, is het aan te raden om tot de leeftijd van tien jaar de tanden altijd even voor of na te poetsen. Zo weet je zeker dat ze goed geschrobd zijn en voorkom je onnodige tandartsbezoeken. Daarbij durven kinderen vaak het tandenpoetsen over te slaan omdat ze er geen zin in hebben. Om tandenpoetsen wat leuker te maken, helpt het als je een verhaaltje vertelt of een liedje zingt. Ook samen poetsen is een goed idee, omdat kinderen graag hun ouders nadoen”, tipt de tandarts.

Hoe ga je om met schrik voor de tandarts?

1. Neem ze al eens mee voor ze zelf moeten gaan

Een kleine ‘meet-and-greet’ als het ware. Moet je zelf naar de tandarts? Geef dan het goede voorbeeld en neem je kleine uk met je mee. Wanneer jij toont dat er niets is om bang voor te zijn, zal dat eerste bezoek al veel minder eng lijken.

2. Let op je taal

Probeer woorden zoals ‘pijn’, ‘spuit’ en ‘verdoving’ te vermijden wanneer je het over de tandarts hebt. Focus daarentegen op het positieve woorden zoals ‘proper’ en ‘gezond’. Probeer daarnaast op een kindvriendelijke manier uit te leggen wat gaatjes zijn en waarom de tandarts zo belangrijk is.

3. Hou het simpel

Heeft je kind veel vragen? Beantwoord die dan ook op een zo goed mogelijke manier. Blijf positief en laat ze het bezoek als iets positief ervaren.