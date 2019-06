Helft van de Belgen neemt dagelijks geen douche & 4 andere badkamergewoonten verklapt MV

25 juni 2019

14u40 3 Fit & Gezond We brengen er in het beste geval minstens twee momenten per dag door, maar hoe ziet het leven er tussen de vier muren van onze Belgische badkamers uit? iVox vroeg het in opdracht van GROHE, leverancier van sanitaire uitrusting, aan 1.000 Belgen tussen 18 en 79 jaar, die ons hun stiekeme badkamergewoonten verklappen.

We zetten de vijf interessantste weetjes op een rij.

1. D e helft van de Belgen doet dagelijks een kattenwasje aan de lavabo

De helft van de Belgen wast zich dagelijks (of vaker) op een andere manier dan in het bad of de douche. Aan de lavabo wast men meestal snel zijn gezicht (93%), oksels (74%) en handen (72%). De intieme zones worden door 8 op de 10 Belgen (77%) bijna dagelijks opgefrist. 20% wast deze dan weer 2 tot 5 keer per week.

2. W est-Vlamingen wassen zich vooral aan de lavabo en niet onder de douche

De helft van de Belgen met een douche (46%) neemt dagelijks of meerdere keren per dag een douche. 18% doucht om de twee dagen. 3 op de 10 Belgen (30%) neemt enkele keren per week of wekelijks een douche. Luik is de provincie waar het grootste aandeel aangeeft dagelijks te douchen (68%). In West-Vlaanderen geeft dan weer het kleinste aandeel aan dat ze dagelijks onder de douche staan (32%). In West-Vlaanderen geeft maar liefst 68% aan dat ze zich elke dag buiten de douche of het bad (dus aan de lavabo ) wassen. Dat is beduidend meer dan in eender welke andere provincie.

3. De Belg doucht gemiddeld 10 minuten lang

Gemiddeld douchen we zo'n 10 minuten. 3 op de 10 Belgen staan gemiddeld slechts 5 minuten of minder onder de douche.

4. Jongeren en singles blijven het langst plakken in de douche

Belgen tussen 18 en 35 jaar doen er gemiddeld 3 minuten langer over dan 35-plussers, getrouwden en samenwonenden.

5. D e douche is de allerbelangrijkste plek van de badkamer voor Belgen

Hoewel de lavabo het vaakst een deel van de top drie aan belangrijkste plekken in de badkamer is, wordt de douche door de grootste groep Belgen (41%) op de eerste plaats gezet. Het hebben van een douche is zelfs zo belangrijk dat wanneer men geen douche heeft, 40% ontevreden is over zijn of haar badkamer.