Helft van alle Belgen kampt met overgewicht: "Zorgwekkende cijfers" Belg rookt en drinkt wel minder

01 oktober 2019

06u44

Bron: belga 10 Fit & Gezond De Belg rookt en drinkt minder dan vroeger, maar heeft nog veel te leren op het vlak van beweging en voeding. Dat concludeert Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, dat vandaag het tweede deel van zijn Gezondheidsenquête 2018 publiceert.

Het percentage rokers in de bevolkingscategorie van 15 jaar en ouder blijft sinds 2001 dalen tot 19,4 procent, waarvan 15,4 procent dagelijkse rokers en 4 procent occasionele rokers. In vergelijking met de eerste metingen in 2001, zijn er momenteel minder rokers bij jongeren van 15 tot 24 jaar. Meer dan de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder (57,5 procent) heeft nog nooit gerookt.

Maar liefst 76,6 procent van de Belgen van 15 jaar en ouder drinkt alcohol. Dat is veel, zegt Sciensano, maar wel minder in vergelijking met de peiling van 2013 (82 procent). Vooral bij jongeren is er nog probleemgedrag: 20 procent doet minstens 1 keer per maand aan 'binge drinking', met andere woorden het drinken van minstens vier glazen alcohol bij vrouwen of zes glazen bij mannen in minder dan twee uur.

Overgewicht en obesitas bij volwassenen is de afgelopen 20 jaar alleen maar toegenomen. Maar liefst 49,3 procent van de Belgen heeft overgewicht (BMI hoger dan 25) en 15,9 procent is obees (BMI hoger dan 30). "Dat zijn zorgwekkende cijfers", stelt Drieskens. "Het is belangrijk dat mensen beseffen dat overgewicht ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Dat zou de drijfveer moeten zijn om gezonder te gaan leven, door bijvoorbeeld meer te bewegen en het voedingspatroon aan te passen.”