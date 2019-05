Helft studenten past voedingspatroon aan tijdens blok: gezond eten = gezond rapport (of dat denken ze toch) Bieke Cornillie

05u00 6 Fit & Gezond Bijna de helft van de studenten is overtuigd dat een extra appel of portie havermout tijdens de blok straks een beter rapport oplevert en velen spelen dus meer groenten en fruit binnen boven de boeken. "Prima, maar wie nu nog begint met gezond te eten, is eraan voor de moeite."

De blok is begonnen en dat vergt voor sommigen ook in de keuken wat voorbereiding. De ene stouwt de frigo op kot vol energiedrankjes, de andere schuift de voeten onder tafel bij Hotel Mama en nog anderen verzamelen de nummers van alle pizza- en pitaleveranciers in de buurt. Al zijn er van die eerste en laatste categorie - naar eigen zeggen - een pak minder dan zij die wél gezonde kost op hun bord krijgen. 45 procent van de studenten is er immers heilig van overtuigd dat gezond eten de slaagkansen verhoogt. En meer dan de helft vindt zichzelf productiever dankzij die vitamientjes, zo blijkt uit een enquête van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) bij 400 Vlaamse studenten.

Visolie en broccoli

De vraag is of ze gelijk hebben. Leveren die zalm, broccoli, supplementen met visolie of eieren extra punten op het rapport op? Helaas. Voor wie zijn voedingspatroon nu nog moet omgooien, valt er enkel op lange termijn nog voordeel te halen. "Wondermiddeltjes of 'Dé Examenmaaltijd' bestaan niet", zegt voedingsdeskundige Inge Coene van VLAM. "Neem nu omega 3-vetzuren of vitamine B, stoffen die met fitte hersenen worden geassocieerd. Omega 3 is wel degelijk belangrijk voor de normale ontwikkeling van de hersenen, al van in de kindertijd, en het blijft belangrijk om dat te onderhouden. Maar tijdens de blok massaal vis gaan eten, maakt je heus niet slimmer dan vorige week. Zo werkt dat niet.”

Pizza af en toe

Een student op een dieet van enkel fruit en groenten zetten, is trouwens geen goed idee. "Suikers zijn belangrijk", zegt Theo Niewold, professor voeding en gezondheid aan de KU Leuven. "Trage suikers weliswaar. Koolhydraten schrappen is een slecht plan. Het is de brandstof voor je hersenen." Coene vult aan: "Je vindt ze in bijvoorbeeld volkorenbrood, havermout, aardappelen... Koolhydraten uit dergelijke bronnen leveren geleidelijk energie aan je hersenen, zodat je continu een energieflow krijgt. Suikers uit cola of energiedrankjes daarentegen - de zogenaamde snelle suikers - geven je een shot. Even energie, maar even snel terug zonder. Da's nefast voor je concentratie. Ook te grote porties en vetrijk voedsel kunnen je een loom gevoel geven, omdat je lichaam dan heel veel energie verspilt aan het verteren."

Al is er ook nog goed nieuws: "Eens een pizza is écht geen probleem", besluit Niewold. "Ga er misschien wel nog te voet om (lacht). Want beweging is eigenlijk nog belangrijker tussen het studeren door."