Helft minder jonge rokers dan vijf jaar geleden AG

07 oktober 2019

06u11 0 Fit & Gezond In vijf jaar tijd zijn er de helft minder rokers onder Vlaamse jongeren tussen 15 en 24 jaar, zo blijkt uit onderzoek waarover de kranten van Mediahuis berichtten. Minder dan 10% van hen rookt nog dagelijks. “De jeugd keert zich totaal af van de sigaret”, aldus experts.

Bij de vorige Gezondheidsenquête van wetenschappelijk instituut Sciensano, vijf jaar geleden, rookte 22% van de jongeren, nu is dat nog 11,9%. Het aantal dagelijkse rokers ging van 17 naar 8,3%. Jongens roken wel veel vaker dan meisjes. Dat almaar minder Vlaamse jongeren roken, komt vooral omdat een steeds grotere groep er nooit mee begint. Een exacte verklaring voor de spectaculaire daling is er niet. Maar: de dure prijs van een pakje sigaretten speelt mogelijk wel een grote rol. “Roken is niet meer cool, omdat het ongezond is , maar ook omdat al die peuken op straat niet ecologisch zijn”, aldus Suzanne Gabriëls van de Stichting tegen Kanker.