Exclusief voor abonnees Helft Belgen kampt met overgewicht: “We leven in een dikmakende omgeving” Michiel Martin

01 oktober 2019

08u21

Bron: De Morgen 0 Fit & Gezond De opmars van overgewicht lijkt niet te stuiten, zo toont de nieuwste Gezondheidsenquête. Ongeveer de helft van de volwassen Belgen heeft een body mass index (BMI) van 25 of meer. Liefst 16 procent is obees. ‘De strijd tegen obesitas? Wat vierkleurige brochures.’

‘Een wereldepidemie’ of ‘het nieuwe roken’, het wetenschappelijke discours rond overgewicht en obesitas zit vol gewichtige termen. De Wereldgezondheidsorganisatie sprak in 2015 al over een “enorme crisis” die op Europa afstevent, en de nieuwste resultaten van de gezondheidsenquête van Sciensano, het Belgisch Instituut voor Gezondheid, wijzen in dezelfde richting: we worden met z’n allen steeds zwaarder.

