Helaas, horrorfilms kijken verbrandt geen calorieën

08 januari 2019

14u06

Tijdens de feestdagen heeft de Netflix-film Bird Box alle records verbroken en dankzij dat succes duikt het nieuwtje ook weer op dat je door naar griezelfilms te kijken calorieën verbrandt. Je zou er zelfs een kleine chocoladereep mee kunnen verbranden. Helaas blijkt nu dat het om een broodjeaapverhaal gaat.

In 2012 werd voor het eerst geschreven over het onderzoek van de universiteit van Westminster waaruit bleek dat mensen gemiddeld 133 calorieën verbranden tijdens het kijken naar een horrorfilm. Ze kwamen tot die conclusie door 10 deelnemers naar 10 griezelfilms te laten kijken. Op basis van hun hartslag, de hoeveelheid zuurstof die werd ingeademd en de hoeveelheid CO2 die werd uitgeademd, werd berekend hoeveel kilocalorieën ze verbrand hadden.

Over het onderzoek, laat staan over de deelnemers zelf, is verder niets geweten. Zo weten we niets over hun leeftijd of gewicht. Toch kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat er gemiddeld 113 calorieën verbrand werden per 90 minuten naar een film kijken en dus zo’n 76 calorieën per uur. Klinkt allesbehalve slecht, maar Liesbeth van Rossum, internist en hoogleraar Obesitas en Stresshormonen aan het Erasmus MC, nuanceert in een artikel op nu.nl. Een man van zo’n 70 kilo verbrandt in rust namelijk standaard zo’n 80 tot 100 calorieën per uur. Hoe zwaarder en jonger iemand is, hoe meer calorieën een persoon verbrandt. Daarom is het belangrijk om die informatie over de deelnemers te weten en kun je dus niet weten of de deelnemers inderdaad meer calorieën verbrand hebben of niet.

Wel legt van Rossum uit dat een erg enge film een acute stressreactie kan veroorzaken, waardoor je hartslag en bloeddruk omhoog gaat. Daardoor komt er meer energie en zuurstof vrij voor je hersenen en spieren, waardoor je iets meer calorieën kunt verbranden. “Maar groot zal het effect op het totale energieverbruik niet zijn. In theorie kan kun je door af en toe een horrorfilm te kijken een halve boterham extra verbranden, maar een oplossing voor obesitas is het zeker niet.”