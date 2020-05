Heeft je baby last van zijn eerste tandjes? Mama deelt geniaal trucje om het leed te verzachten Nele Annemans

30 mei 2020

15u24 1 Fit & Gezond Niet alleen voor baby’s, ook voor nieuwbakken ouders kan het knap lastig zijn als de tandjes van hun kleine telg beginnen te groeien. Gelukkig zocht én vond een TikTokster-mama een geniale oplossing.

De meeste baby’s krijgen hun eerste melktandjes rond de leeftijd van zes maanden. En dat gaat vaak gepaard met heel wat nare kwaaltjes: ze wenen van de pijn, hebben vaak koorts, rode billetjes en weinig eetlust.

We hoeven je dus vast niet te vertellen dat dit ook voor ouders geen makkelijke periode is. Er bestaan al heel wat oplossingen zoals een bijtring en verzachtende gel of druppels, maar ook TikTokster Mommy Academy vond nog een trucje om het leed wat te verzachten én waarvoor je niets nieuws in huis hoeft te halen.

In deze video toont ze hoe ze te werk gaat.



Eerst neem je enkele babydoekjes of -washandjes. Die maak je nat en rol je op. Daarna stop je ze in cupcakevormpjes en legt je ze in de diepvries. Haal ze er 15 à 30 minuten later weer uit en geef ze aan je baby om op te sabbelen. Daarmee zou de pijn meteen verlichten. Laat ze zeker niet langer dan een halfuur in vriezer liggen om te vermijden dat het washandje of doekje bevroren is en aan de lip van je baby blijft hangen.

En dat het trucje werkt, blijkt uit de vele views en positieve reacties. Zo werd haar video inmiddels al 2,1 miljoen keer bekeken, 98.000 keer geliked en reageerden sommigen met: “Dit is gewoon geniaal.” Het proberen waard als je 't ons vraagt!