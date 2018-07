Hebben we echt minder slaap nodig naarmate we ouder worden? TVM

28 juli 2018

18u03 0 Fit & Gezond Dat kinderen meer slaap nodig hebben dan volwassenen staat vast. Maar klopt het ook dat we minder en minder slaap nodig hebben naarmate we ouder worden? We zochten het uit.

We zullen maar meteen met de deur in huis vallen: het klopt niet dat we minder slaap nodig hebben naarmate we ouder worden. Onze slaapbehoefte, die van persoon tot persoon verschilt, staat vast rond de leeftijd van 20 jaar. Daarna verandert er eigenlijk niet meer zoveel. Je lichaam en brein kunnen zich wel aanpassen aan minder slaap, waardoor het kan lijken alsof je uitgeslapen bent na amper 5 uur in dromenland geweest te zijn. Maar op lange termijn heeft dat serieuze gevolgen. Denk aan een verhoogd risico op obesitas, diabetes, geheugenverlies en hartziektes om maar een paar voorbeelden te noemen.

Wat wel verandert met de jaren is ons vermogen om de slaap te krijgen die we nodig hebben. Naarmate we ouder worden, slapen we namelijk lichter waardoor we ’s nachts sneller wakker worden. Ook het slaap-waakritme verandert: het verschuift wat naar voor zodat we ’s avonds eerder in slaap vallen en ’s ochtends vroeger ontwaken. De oorzaak van deze ritmeverschuiving ligt waarschijnlijk in de verminderde productie van bepaalde hormonen op latere leeftijd, zoals het groeihormoon en melatonine. Niet geheel verwonderlijk toonde onderzoek al aan dat bijna de helft van de 65-plussers klaagt over slaapproblemen in ons land.

Hoeveel slaap heb je dan nodig?

Zoals eerder al gezegd, is slaapbehoefte afhankelijk van persoon tot persoon. Een exact cijfer geven is dan ook niet mogelijk, maar slaapexperts raden aan om gemiddeld toch zo’n zeven tot acht uur te slapen per nacht.