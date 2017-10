Hebben tampons een vervaldatum? Deze dokter weet het antwoord ND

16u52

Tampons en maandverband behoren tot de producten waar je meteen een hele voorraad van kan inslaan. Je hebt er beter te veel van in huis dan te weinig, want slecht worden ze niet, toch? Blijkbaar wel, zo klaart gynaecologe Alyssa Dweck uit.

Net zoals er op condooms een vervaldatum prijkt, staat ook op dat doosje tampons een houdbaarheidsdatum gedrukt. "Meestal is de vervaldatum zo'n vijf jaar na de productiedatum," weet gynaecologe Alyssa Dweck. "Tampons zijn van katoen gemaakt, een stof die vatbaar is voor schimmel en bacteriën."



Koel en droog bewaren

Daarom ook is het belangrijk om ze goed te bewaren. Hitte en vocht vormen een gezellige omgeving voor bacteriën die zich onder die omstandigheden sneller vermenigvuldigen. "Als je badkamer erg vochtig is, kies dan eerder voor een koel en droog kastje om je voorraad in te bewaren," tipt Dweck.



Schimmel en infecties

Gebruik je toch per ongeluk een tampon die beschimmeld was - wat je mogelijk niet opmerkt als je exemplaren met inbrenghuls gebruikt - dan kan je met wat pech een (weliswaar onschuldige) infectie oplopen. Die veroorzaakt dan wat jeuk en irritatie, al is de kans klein dat je er antibiotica voor moet nemen. Aangezien je een tampon vaak verwisselt, zal de schimmel niet veel tijd krijgen om zich te verspreiden. Je vagina zal de infectie zelf bestrijden met een natuurlijk afweermechanisme. Blijft de jeuk en irritatie aanhouden, breng dan een bezoek aan je huisarts of gynaecoloog.

Tampons voor noodgevallen

Is de doos tampons in jouw badkamerkast vervallen? Panikeer dan niet onmiddellijk. "Interpreteer de datum met een korrel zout, zoals je die op een brik appelsiensap zou lezen." Wel let je beter op met de 'tampons voor noodgevallen' die soms maandenlang in je handtas blijven zwerven. Nog belangrijker dan je hoofd breken over of dat ding er al vijf jaar in zit, is kijken of de verpakking nog intact is. "Als het beschermende hoesje beschadigd is en er vuil of stof aan de tampon kleeft, dan gebruik je hem beter niet meer, om infecties te voorkomen," aldus Dweck.