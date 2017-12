Heb jij een kerstboomallergie? Dit zijn de symptomen ND

Tien punten voor sfeer en gezelligheid, met zo'n mooi versierde kerstboom in de woonkamer. Maar het wordt net iets minder sfeervol als zo'n groene trots je huiduitslag en ademhalingsproblemen bezorgt. Last van deze klachten sinds je die kerstboom in huis hebt gehaald? Dan kamp je misschien wel met een allergie voor colofonium.

Hoe feestelijk ze ook zijn, sommige mensen kunnen allergisch reageren op kerstbomen. Het gaat daarbij om een allergische reactie bij huidcontact met colofonium, een stof die je in het hars van de bomen terugvindt. Een rode, jeukende huid, eczeem, huiduitslag of plotse blaasjes op de huid kunnen het gevolg zijn van een kerstboomallergie. Die irritatie ontstaat bij aanraking met de boom. Wie de kerstboom in de huiskamer heeft gezet kan er last van krijgen, maar ook knutselen met bijvoorbeeld sparrentakken om een krans te maken, kan problemen opleveren.

Schimmels en stuifmeel

Wie met allergisch astma kampt, kan ook ergere astmaklachten krijgen als een kerstboom in de ruimte staat. Het kan dan gaan dan om een reactie van de luchtwegen op schimmels, die steeds meer ontstaan naarmate de boom langer in de kamer staat. Ook kan het een reactie zijn op stuifmeel van andere planten en grassen die naast de boom in het bos stonden, en dat aan het hars van de bomen is blijven plakken. Zo kan een vorm van hooikoorts ook ontstaan.

Een kerstboom zonder klachten

Last van één van bovenstaande klachten? Dan kan je dit doen om de problemen te verminderen:

- Idealiter haal je geen 'echte' kerstboom in huis, maar kies je voor een plastic exemplaar.

- Wil je toch graag een echte spar en merkte je eerder al een allergische huidreactie, zorg er dan voor dat iemand anders de boom in de kamer plaatst. Mijd huidcontact met de boom zelf.

- Knutselen met sparrentakken kunnen mensen met een colofoniumallergie ook beter mijden.

- Laat de boom niet te lang staan. Hoe langer hij kan "uitdrogen" in de woonkamer, hoe mee allergenen kunnen ontstaan zoals schimmels, stuifmeel of harsdeeltjes, wat klachten van astma kan verergeren.