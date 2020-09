Heb je een hekel aan lopen of fietsen? Met deze 6 sporten hou je het wel vol om elke dag te bewegen

1 September luidt niet alleen de start van het nieuwe schooljaar in, maar ook de terugkeer naar kantoor (of het hoekje van de keukentafel dat dienst doet als geïmproviseerde werkplek). En dat betekent dat heel wat Belgen weer de hele dag neerzitten. Meer bewegen is de boodschap. Maar waarom is dat zo belangrijk? En vooral: hoe begin je eraan?

Fit & Gezond 1 September luidt niet alleen de start van het nieuwe schooljaar in, maar ook de terugkeer naar kantoor (of het hoekje van de keukentafel dat dienst doet als geïmproviseerde werkplek). En dat betekent dat heel wat Belgen weer de hele dag neerzitten. Meer bewegen is de boodschap. Maar waarom is dat zo belangrijk? En vooral: hoe begin je eraan?

“Zit nu toch eens stil!” “Wees eens rustig!” Of het nu om een acrobatisch aangelegde tiener gaat die dapper op twee stoelpoten balanceert, of een enthousiast door het huis stuiterende peuter: van jongs af aan krijgen kinderen aangeleerd dat stilzitten de norm is. Wie braaf blijft zitten, wordt beloond. Geen wonder dat we het massaal zijn blijven doen. En dat is zonde, want ons lichaam heeft beweging nodig. Het is goed voor de bloedcirculatie, gewrichten, lichaamsgewicht, botten en spieren. Dat spreekt voor zich. Daarnaast helpt sporten voor een sterkere weerstand – kan in deze coronatijden goed van pas komen – en betere ademhaling. Meer nog: het kan zelfs het risico op op bepaalde kankers verlagen. Stop al die medische voordelen in een pilletje, en de uitvinder ervan zou schatrijk worden. In werkelijkheid haal je ze dus gewoon uit een dagelijkse portie (gratis) lichaamsbeweging.

Er zit meer in beweging dan je denkt

Enfin, bewegen is goed voor ons lichaam. Hoe komt het dan dat het in de praktijk zo moeilijk blijkt? Stel: je moet naar de vijfde verdieping. Links van je is een lift, rechts een trap. Welke kant kies je? “Je moet al erg bewust bezig zijn met beweging om in dit geval de trap te nemen”, reageert Greet Dupain, bewegingstherapeute bij ‘Co.Act: zelf-vertrouwen in beweging’. “We hebben er een handje van weg om letterlijk en figuurlijk de gemakkelijkste weg te nemen. Anderzijds speelt de gejaagdheid van het leven een grote rol waardoor sporten helemaal achteraan het rijtje to do’s bungelt. Zonde, want van beweging krijg je net energie.”

Al is het grootste deel van het probleem de kloof tussen wat we dénken dat beweging is en tussen wat beweging werkelijk inhoudt, vermoedt de bewegingstherapeute: “We hebben allemaal het idee dat we moeten sporten als een olympisch atleet om goed bezig te zijn. Dat is immers hoe sporten in de aandacht komt: straffe prestaties, strakke pakjes, afgetrainde lichamen. Iemand die met de fiets naar het werk of de supermarkt gaat en na het werk een wandeling maakt, is eigenlijk perfect bezig. Maar zo voelt het meestal niet. Omdat we het idee hebben dat sporten om geweldige prestaties draait. Dat je jezelf moet afbeulen richting een sixpack. Velen vallen hierdoor spontaan uit de boot, dus beginnen ze er niet aan. Kortom, het enige dat we op die manier creëren is een onhaalbaar hoge drempel waardoor we al op voorhand de moed verliezen.”

Nochtans geldt alles wat de ademhaling en hartslag een beetje versnelt, als beweging. En dat is veel meer dan je denkt. “Bewegen mag je heel ruim interpreteren. Dat kan sporten zijn, maar evengoed staand werken, wandelen naar de koffieautomaat of na het werk nog wat klussen of tuinieren.”

Sporten voor wie lopen of fietsen haat

Ben je op zoek naar een nieuwe sport? Maar heb je een hekel aan hardlopen of fietsen? Dwing jezelf er niet toe. Er zijn talloze alternatieven, en daar zit vast wel eentje tussen waar je hart wél sneller van gaat slaan (letterlijk én figuurlijk).

1. Skeeleren

Rolschaatsen is een uitstekende manier om aan je conditie en uithoudingsvermogen te werken omdat je op een constant tempo lange afstanden kan afleggen. Met een snelheid van 14 kilometer per uur verbrand je ongeveer 40 kcal per kilometer. Bovendien krijgen naast je benen en billen ook buik- en rugspieren een stevige work-out. Die moeten het lichaam in balans houden.

2. Hoelahoepen

Enkel voor kinderen? Niets van! De zogenaamde fitness- en powerhoelahoepen zijn zwaarder dan de plastic buizen van vroeger en ideaal om je buik, billen, benen en rug te trainen. Gemiddeld verbrand je een kleine honderd calorieën per tien minuten, al hangt dat ook af van het gewicht van de hoepel.

3. Barre

Deze op ballet geïnspireerde work-out is de perfecte manier om je core- en bilspieren te versterken en je houding te verbeteren. Vergis je niet: het ziet er mooi uit, maar kan lelijk branden in die spieren. Extra voordeel: je kan het volgen in een yogastudio of fitnesscentrum, of gewoon thuis via YouTube.

4. Touwtjespringen

In-spin-de-bocht-gaat-in. Je hartslag gaat vooral omhoog, want touwtjespringen is een behoorlijk intensieve work-out. Het is een voorbeeld van een ‘plyometrische’ training waarbij je zowel kracht, uithouding als snelheid traint. Nog een voordeel: het springen stimuleert je botten om extra botmassa aan te maken.

5. Powerwalking

Razend populair in de jaren zeventig, tegenwoordig iets minder bekend maar daarom niet minder effectief. De naam zegt het al: wandelen aan een krachtig tempo (denk: 6 a 7 kilometer per uur). Uniek aan powerwalking is dat je in je lage-hartslagzone blijft, waardoor je voornamelijk vet verbrandt.

6. Bounce

Oftewel: trampolinespringen. De mini-trampoline is een echte caloriekiller. Wie alles geeft, kan tot wel 800 kcal in een uur verbranden. Bovendien is het risico op overbelasting miniem, dankzij het elastische materiaal. Online vind je tal van inspiratievideo’s. Tip: sla de speelgoedwinkel over en koop meteen een sportexemplaar voor de ideale vering.

Lees ook:

Lockdown heeft ons lui gemaakt: personal trainer geeft originele tips om meer te bewegen (+)

Leren rollerskaten, je huis een make-over geven of veters op de juiste manier knopen? Met de juiste hashtags op TikTok kan het allemaal

Marc Jacobs heeft een opvallende nieuwe hobby: vogelspotten. En hij is niet alleen