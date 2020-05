Heb je echt minder zonnecrème nodig in Belgische zon? Dermatoloog ontrafelt feiten en fabels over zonbescherming

Op een zonvakantie is het vast onderdeel van je dagelijkse routine: geregeld zonnecrème aanbrengen. Maar is overvloedig smeren ook een must nu we met z’n allen in België blijven? En volstaat een restje zonnecrème van vorig jaar? Tijd voor dermatoloog Ilan Karavani om feit van fabel te scheiden.

Fit & Gezond Op een zonvakantie is het vast onderdeel van je dagelijkse routine: geregeld zonnecrème aanbrengen. Maar is overvloedig smeren ook een must nu we met z’n allen in België blijven? En volstaat een restje zonnecrème van vorig jaar? Tijd voor dermatoloog Ilan Karavani om feit van fabel te scheiden.

1. Een lage factor zonnecrème is voldoende voor zonnige dagen in België: FABEL

Ilan Karavani: “Ook in België gebruik je het best zonnebescherming met minstens SPF 15. Check ook de UV-index om je zonnebescherming al dan niet aan te passen. De UV-index is een getal dat het effect van de sterkte van de zonnestraling op de onbeschermde huid weergeeft. Zelfs bij een lagere temperatuur kan het aangewezen zijn om je te beschermen, omdat we in België met meer UVA- en UVB-stralen te maken hebben. Daarnaast is het bij ons vaak winderig, waardoor je niet altijd voelt dat het een warme zonnige dag is. Vanaf UV-index 3 is het aangeraden een zonnebescherming te gebruiken, zeker wie een lichte huid heeft en langer dan 20 minuten buiten vertoeft.”

2. Kinderen kunnen dezelfde zonnecrème als volwassenen gebruiken: FABEL

“Voor kinderen is het beter om waterproof zonnecrèmes met een minerale filter te gebruiken. Die laten een witte waas op de huid na. De meeste zonnecrèmes voor volwassenen hebben een chemische filter en bevatten soms nanopartikels van titaniumdioxide en zinkoxide. Die beschermen goed tegen UV-licht, maar dringen ook de huid in. En dat kan voor kinderen mogelijk tot gezondheidsproblemen leiden. Voor kinderen is het dus aangewezen om alleen die producten te gebruiken waar ‘kidsproof’ of ‘speciaal voor kinderen’ op de verpakking staat. Let wel, baby’s moeten gewoon uit de zon blijven!”

Best breng je om de twee uur een nieuwe laag zonnecrème aan, ongeacht de beschermingsfactor die je gebruikt

3. Een restje zonnecrème van vorig jaar is goed genoeg om te zonnen in onze tuin: F ABEL

“Zodra een zonnecrème geopend is, verliest het product zijn werkzame eigenschappen. De formule is na al die tijd niet langer stabiel, waardoor je huid niet meer dezelfde bescherming krijgt. Zeker producten die in de zon of bij temperaturen boven de 25°C gelegen hebben, hebben veel werkzame eigenschappen verloren. Een ongeopend product van vorig jaar of in een luchtvrije verpakking die op een koele plaats is bewaard, kan je tot 36 maanden nog gebruiken.”

4. Eén keer smeren is voldoende op zonnige dagen in België: FABEL

“De meeste mensen smeren veel te weinig zonnebescherming op hun huid, waardoor het aangewezen is om meermaals per dag te smeren. Best breng je om de twee uur een nieuwe laag zonnecrème aan, ongeacht de beschermingsfactor die je gebruikt. De beschermingsfactoren zijn niet lineair: een SPF 50 beschermt je niet dubbel zo lang als een SPF 30! Zelfs als je een SPF 50 gebruikt, is het nodig om om de twee uur te smeren. Wie zijn huid optimaal wil beschermen tegen de zon gebruikt best 30 gram product per smeerbeurt, maar dat doet niemand.”

Wie onder een parasol naast een zwembadje zit, kan met tot 90 % weerkaatsing van de zonnestralen te maken hebben

5. Als mijn kind een T-shirt met lange mouwen draagt om te spelen in de tuin, hoef ik niet te smeren: FABEL

“Kledij laat UV-stralen door. Bovendien is het gezicht niet beschermd. Smeren is dus noodzakelijk! Draagt je kind kledij met UV-bescherming, dan moeten die lichaamsdelen die bedekt zijn, niet extra beschermd worden.”

6. Onder de parasol in mijn tuin hoef ik me niet in te smeren: FABEL

“Ook het textiel van een parasol laat UV-stralen door. Daarnaast is er reflectie van zonnestralen van de grond naar boven. Wie onder een parasol naast een zwembadje zit, kan met tot 90 % weerkaatsing van de zonnestralen te maken hebben. Zelfs als je niet verbrandt onder een parasol, ontstaat huidveroudering door de zon. De schaduw beperkt dus misschien wel de schade, maar ook daar moet je smeren.”

7. Een biologische of natuurlijke zonnecrème is beter voor de huid dan een klassiek product: FEIT

“Het eerste doel van een zonneproduct is de huid beschermen tegen zonnestralen. Ongeacht het welke je kiest, moet de beschermingsfactor voldoende hoog zijn. Een bio zonnecrème met SPF 6 gebruiken is dus niet beter voor de huid dan een klassiek product met SPF 30. Maar een natuurlijk of biologisch product met SPF 30 kan wel een betere keuze voor je huid zijn omdat ze doorgaans minerale filters bevatten, er geen nanopartikels in verwerkt zijn én er minder bewaarmiddelen en/of parfums aan te pas komen.”

Een huid die roodheid vertoont, is beschadigd. Je huid is dan even teer als een babyvelletje, waardoor het absoluut noodzakelijk is om minstens 48 uur uit de zon te blijven

8. Een dure zonnecrème is beter dan een goedkope: FABEL

“De prijs zegt niets over de bescherming, maar wel over de extra’s. Zo kan het zijn dat een duurder zonneproduct een betere emulsie heeft, waardoor het aangenamer in gebruik is, een handigere verpakking heeft, de huid extra hydrateert, anti-oxidanten bevat om huidschade te beperken... Een zonnecrème kan dus heel wat ‘extra’ luxe bieden en daar betaal je voor. Het belangrijkste blijft dat je een product koopt dat je ook smeert!”

9. Een beetje een verbrande huid kan geen kwaad: FABEL

“Een huid die roodheid vertoont, is beschadigd. Je huid is dan even teer als een babyvelletje, waardoor het absoluut noodzakelijk is om minstens 48 uur uit de zon te blijven. Een sunblock aanbrengen om toch weer in de zon te kunnen, kan nog meer problemen veroorzaken. En zelfs al zou je geen last hebben van irritaties of huidproblemen, de schade zal twintig jaar later alsnog de kop opsteken.”

10. Voor een korte fietstocht naar de winkel hoef ik me niet in te smeren: FEIT

“Afhankelijk van de UV-index en je huidtype kan je zo’n twintigtal minuten per dag buiten komen zonder zonnebescherming. Wie langer dan twintig minuten onderweg is, brengt het best wel zonnebescherming aan. Draag je make-up, dan is je huid al met SPF 15 beschermd.”

TWEE ZONNECRÈMETOPPERS

VOOR HUID ÉN PORTEMONNEE

Europese consumentenorganisaties hebben weer tal van zonnecrèmes onder de loep genomen. Nieuw dit jaar is dat ze ook de impact van zonnebescherming op het milieu berekenden, waarbij amper zes producten een voldoende of meer kregen. Opvallend was wel dat steeds minder zonneproducten hormoonverstorende stoffen en allergenen bevatten.

Kruidvat Solait SPF 30

(€ 7,49 bij Kruidvat)

“Deze lotion biedt een hoge bescherming en heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding. Helaas heeft het gebruik van deze lotion wel een negatieve impact op het milieu.”

• Bescherming: 7,3

• Gebruiksgemak: 7,5

• Milieuscore: 1,9

Zenova Sun Spray SPF 30

(€ 3,79 bij Action)

“Duurdere zonnecrème is altijd beter dan goedkope, maar deze budgetvriendelijke spray heeft een groot gebruiksgemak én beschermt de huid voldoende goed. Een betere koop is haast onmogelijk.”

• Bescherming: 6,8

• Gebruiksgemak: 7,3

• Milieuscore: 5,7

We blijven nog steeds veel thuis en ook onze vakantie zal een ‘staycation’ zijn. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ lees je diverse tips en tricks van experts en journalisten om deze periode (ook mentaal) gezond en met goeie moed te overbruggen.

Lees ook:

Kato Callebaut blijft slank en voelt zich beter dan ooit nu ze veganist is, maar hoe gezond is dat écht? Diëtiste Sanne Mouha legt uit (+)

Is honing gezonder dan suiker en helpt hij ook echt tegen keelpijn? Alle feiten en fabels over honing op een rij (+)

Dromen van virologen of monsters die je aanvallen? “Zelfs nachtmerries helpen coronastress te verwerken” (+)