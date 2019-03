Heb je de griep te pakken? Of gewoon een verkoudheid? Zo kom je erachter Sophie Vereycken

12 maart 2019

09u57

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond De griep is overal. In de doos zakdoeken van je snotterende collega, het klamme bedje van je koortsige dochter of in die overvolle trein. Niet verwonderlijk dat je plots zelf keelpijn krijgt, misschien zelfs met lichte hoofdpijn en een algemeen malaisegevoel. Betekent dat automatisch dat jij ook ten prooi gevallen bent aan die allesoverheersende griep? Niet per se.

Al die symptomen van de griep krijg je namelijk ook bij een simpele verkoudheid: een zere keel, koortsig gevoel, hoesten, hoofdpijn, ... Het grote verschil zit ‘m vooral in de intensiteit van die symptomen.

Het verschil?

Voelde je je gisteren nog fris als een hoentje, en zou je vandaag liefst de hele dag in bed doorbrengen? Dan is de kans groot dat je toch de griep te pakken hebt. Een verkoudheid sluimert immers wat langer, terwijl griepsymptomen meestal erg plots verschijnen. ‘Het begint vaak met een vervelende hoest, maar gaat vervolgens aan een sneltempo richting koorts, vermoeidheid en pijn,’ legt hoogleraar geneeskunde Margarita Rohr van de New York University School of Medicine uit.

Een andere grote weggever is spierpijn. ‘Een verkoudheid gaat zelden in hand in hand met spierpijn, terwijl dat bij de griep quasi altijd het geval is. Dat geldt trouwens ook voor extreme vermoeidheid. Dat kan bij de griep vaak weken aanslepen.’

Zorg voor jezelf

Wie de griep heeft, gaat uiteraard best langs bij de dokter. Maar wie gewoon een verkoudheid heeft, of het vervelende gevoel wat wil verlichten: dit helpt ook (een beetje).

Rust voldoende

Vanaf nu is je bed je beste vriend. Je lichaam moet de bacteriën immers bestrijden, en heeft daarvoor al zijn energie nodig.

Drink voldoende

Of je nu de griep hebt of verkouden bent: drink een warme kop thee of water met citroen. Dat helpt tegen de zere keel, maar zal je lichaam ook opnieuw hydrateren. Ook een gezond groentesoepje mag er altijd in.

Neem een warm bad

Koude rillingen zijn geen uitzondering wanneer je je grieperig voelt. Een warm bad kan dan ook erg comfortabel zijn. Sla twee vliegen in één klap door een paar druppels eucalyptusolie aan het water toe te voegen, zo zijn die luchtwegen ook meteen weer open.