Hatsjoe! Het populaire keto-dieet helpt ook als medicijn bij griep LDC

19 november 2019

12u42 0 Fit & Gezond Sterren als Mick Jagger, Kim Kardashian en Rihanna zweren bij het ketodieet. Maar is het ook een gezonde manier om te lijnen? Voedingsdeskundigen lijken het niet eens te worden, al hebben wetenschappers recent één belangrijk voordeel ontdekt: het zou helpen tegen de griep.

Voor wie het in Keulen hoort donderen: een ketogeen dieet bant koolhydraten, maar een beperkt aantal eiwitten, groenten en gezonde vetten mag je wel eten. Geen alcohol en suikers dus, wel eieren, avocado, kaas, vette vis en vlees. Hierdoor gaat je lever ketonen produceren en spreek je je vetreserves aan in plaats van dat je koolhydraten en eiwitten gaat verbranden.

Voedingsdeskundigen zijn redelijk sceptisch over het dieet. Desondanks hebben wetenschappers van de Universiteit van Yale ontdekt dat er toch iets voor te zeggen valt. In het tijdschrift Science Immunology schrijven ze dat het zou helpen tegen de griep. Wie zich houdt aan het eetpatroon, zou bepaalde afweercellen in de longen aan het werk zetten als ze in contact komen met het griepvirus. Het gaat om zogenoemde gamma delta T-cellen, die deel uitmaken van je immuunsysteem.

Om tot die conclusie te komen, bestudeerden de wetenschappers enkele muizen die besmet waren door het griepvirus. De muizen die een ketodieet volgden, hadden een grotere kans op overleven dan de muizen die wél koolhydraten mochten oppeuzelen.

“Dit hadden we totaal niet verwacht”, reageert onderzoeker en professor Akiko Iwasaki. Volgens haar is de studie nog maar eens een bewijs dat je voeding een immense impact heeft op je gezondheid. Zo is het bijvoorbeeld al langer geweten dat een ketodieet voordelen biedt voor mensen die kampen met epilepsie of een hersentumor. “Bij epilepsiepatiënten is er een positief therapeutisch effect: ze krijgen minder aanvallen”, vertelde Michaël Sels, diensthoofd dieetafdeling van het UZA, eerder aan HLN. “Daarnaast kunnen bepaalde groepen diabetespatiënten er baat bij hebben dat we hen in ketose brengen: door vetverbranding worden hun cellen weer gevoelig voor de insuline die ze zelf nog aanmaken.”

Twijfel je om het dieet ook uit te proberen? Voedingsdeskundige Sandra Bekkari zet alle voor- en nadelen op een rijtje.

Waarom het volgens Sandra Bekkari geen goed idee is om het ketodieet te volgen:

* “Het ketodieet is een heel eenzijdig dieet. Mensen die het nauwgezet volgen, gaan zelfs bepaalde groente- en fruitsoorten niet meer eten omdat ze te veel koolhydraten bevatten. Zo wordt vaak amper 30 gram koolhydraten aangeraden bij het ketodieet. Om een voorbeeld te geven, dat zijn 2 appels per dag. Koolhydraten zijn niet slecht, we moeten gewoon de goede eruit kiezen en de juiste hoeveelheid ervan eten. Die in suiker en koekjes zijn niet aan te raden, maar in talloze andere producten zoals volkoren graanproducten, peulvruchten en fruit zitten wel gezonde koolhydraten met vitamines, mineralen en vezels die ons lichaam nodig heeft. Ik ben dus geen voorstander van het schrappen van alle koolhydraten.”

* “Het ketodieet heeft verschillende bijwerkingen. Vaak wordt gezegd dat je meer energie krijgt van het ketodieet. Dat kan na een tijdje inderdaad zo zijn, maar in het begin ben je doodmoe. Je lichaam is het niet gewoon om zijn brandstof elders te halen dan uit koolhydraten. Je lichaam moet leren om op vetverbranding over te schakelen, wat zorgt voor de gekende ketogriep die zich uit in een vermoeid en zwak gevoel.”

* “Een ander groot nadeel is de stinkende adem. Doordat je lichaam in ketose gaat, wordt er immers ook een acetongeur gevormd die niet zo aangenaam is voor je entourage.”

* “Je krijgt te weinig vezels binnen en de kans op voedingstekorten is reëel. Om die reden worden er ook meestal voedingssupplementen aangeraden.”

Wat we volgens Sandra Bekkari wél kunnen leren van het ketodieet:

* “Hoewel ik tegen het volledig schrappen van koolhydraten ben, is het wel goed om sterk bewerkte suikers te schrappen. De gemiddelde Belg eet 40 kilogram suiker per jaar. Door suiker even te schrappen word je je daar bewust van én ontwen je ook je drang naar zoet. Je smaakpapillen passen zich namelijk na een tijdje aan, waardoor je opnieuw leert proeven hoe zoet iets smaakt. Bovendien eten we in het algemeen te veel sterk bewerkte koolhydraten. Veel mensen zitten heel de dag aan hun bureau gekluisterd, komen thuis, eten een bord spaghetti en ploffen in de zetel. Maar die grote hoeveelheden koolhydraten heb je helemaal niet nodig, tenzij je een topsporter bent. Er mogen gerust wat aardappeltjes of pasta op je bord liggen, maar geen berg. Vaak eten we ’s avonds een hoop aardappelen, een homp vlees en groenten als garnituur. Heb je een sedentaire levensstijl, dan is dat nefast voor je gezondheid. Kies ook bijvoorbeeld liever voor zilvervliesrijst dan voor witte, en voor volkorenpasta in plaats van gewone en probeer vooral een gulden middenweg te vinden.”

* “Je gaat meer bladgroenten en gezonde vetten op het menu zetten, al is de hoeveelheid vetten bij het ketodieet te hoog. Daarbij wordt vaak aangeraden om je energie voor 80% uit vetten te halen.”

* “Elk dieet werkt. Als je koolhydraten gaat schrappen, zal je snel gewicht verliezen. De vraag is alleen of het gezond is en of het een levensstijl kan worden.”