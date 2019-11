Hatsjoe! Het populaire keto-dieet helpt ook als medicijn bij griep LDC

19 november 2019

12u42 0 Fit & Gezond Het populaire ketodieet is niet alleen een handig hulpmiddel voor wie enkele kilo’s wil kwijtspelen, blijkbaar helpt het ook tegen de griep. Althans, dat beweren enkele Amerikaanse wetenschappers.

Voor wie het in Keulen hoort donderen: een ketogeen dieet bant koolhydraten, maar een beperkt aantal eiwitten, groenten en gezonde vetten mag je wel eten. Geen alcohol en suikers dus, wel eieren, avocado, kaas, vette vis en vlees. Hierdoor gaat je lever ketonen produceren en spreek je je vetreserves aan in plaats van dat je koolhydraten en eiwitten gaat verbranden.

Voedingsdeskundigen zijn redelijk sceptisch over het dieet. Zo zou het verschillende vervelende bijwerkingen hebben, zoals een stinkende adem, en kan het ervoor zorgen dat je te weinig vezels binnenkrijgt. Desondanks hebben wetenschappers van de Universiteit van Yale ontdekt dat er toch iets voor te zeggen valt. In het tijdschrift Science Immunology schrijven ze dat het zou helpen tegen de griep. Wie zich houdt aan het eetpatroon, zou bepaalde afweercellen in de longen aan het werk zetten als ze in contact komen met het griepvirus. Het gaat om zogenoemde gamma delta T-cellen, die deel uitmaken van je immuunsysteem.

Om tot die conclusie te komen, bestudeerden de wetenschappers enkele muizen die besmet waren door het griepvirus. De muizen die een ketodieet volgden, hadden een grotere kans op overleven dan de muizen die wél koolhydraten mochten oppeuzelen.

“Dit hadden we totaal niet verwacht”, reageert onderzoeker en professor Akiko Iwasaki. Volgens haar is de studie nog maar eens een bewijs dat je voeding een immense impact heeft op je gezondheid. Zo is het bijvoorbeeld al langer geweten dat een ketodieet voordelen biedt voor mensen die kampen met epilepsie of een hersentumor. “Bij epilepsiepatiënten is er een positief therapeutisch effect: ze krijgen minder aanvallen”, vertelde Michaël Sels, diensthoofd dieetafdeling van het UZA, eerder aan HLN. “Daarnaast kunnen bepaalde groepen diabetespatiënten er baat bij hebben dat we hen in ketose brengen: door vetverbranding worden hun cellen weer gevoelig voor de insuline die ze zelf nog aanmaken.”

