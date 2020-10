Hartspecialist Pedro Brugada over het gebrek aan preventie in ons land: “Kinderen zouden op de basisschool al moeten leren reanimeren”

Het is de motor van ons lichaam en onze gezondheid en toch zijn er weinig organen waar we zo onzorgvuldig mee omspringen als met ons hart. Nochtans zijn hart- en vaatziekten nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak in ons land. Maar voor het hart zijn er geen preventieve screenings, zoals voor borst- of darmkanker. En dat moet anders, vindt hartspecialist Pedro Brugada. “Slechts de helft van de Belgen kent op z’n 40ste z’n cholesterolwaarde, suiker en bloeddruk. Wanneer wil je dan preventief aan je gezondheid werken? Als je doodvalt?”

Vier procent van de bevolking lijdt aan hartfalen, twintig procent is ouder dan 65. Tien- tot vijftienduizend Belgen krijgen jaarlijks een hartstilstand, wat neerkomt op dertig per dag. Slechts vijf à tien procent overleeft. De cijfers spreken voor zich: hart- en vaatziekten zijn nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak in ons land, vóór kanker. “En toch kan je elk hartprobleem preventief aanpakken”, zegt de wereldberoemde cardioloog prof. Pedro Brugada (68), die verbonden is aan het UZ Brussel en een privékliniek heeft in Aalst.

Mijn grote frustratie in België: dit is zo’n rijk land en toch wordt er niet aan hartpreventie gedaan Pedro Brugada, hartspecialist

“De grote truc in de cardiologie is om de diagnose tijdig te stellen. En dat is mijn grote frustratie in België: dit is zo’n rijk land en toch wordt er niet aan hartpreventie gedaan. Volgens tegenstanders ga je dan te veel valspositieven hebben. Maar bij darmkankertests heeft ook maar vijf procent van de patiënten die positief testen effectief kanker (Nederlandse cijfers, nvdr.). Er worden dus 95% onnodige colonoscopieën gedaan, maar daar wordt dat wél geaccepteerd. Onbegrijpelijk.”

U wilt dezelfde screening voor hartziekten.

“Absoluut! Kijk naar Griekenland. Voor een kind van zes daar naar school mag, moet het verplicht naar de keel-, neus-, oorarts, de tandarts, de oogarts én de cardioloog. Die onderzoeken worden ook terugbetaald. De prijs daarvan is twee keer niks in vergelijking met wat het aan de gemeenschap kost om iemand na een hartfalen weer op te lappen. Het is niet eens een kwestie van geld, maar van luiheid. Sommige collega-cardiologen vinden zo’n algemene screening gewoon ‘te veel werk’.”

Wanneer wil je dan preventief beginnen werken? Als je doodvalt? Pedro Brugada, hartspecialist

Screening is één ding, maar kunnen we zelf ook niet preventief aan de slag?

“Tuurlijk, maar ik heb het zelf opgezocht in de officiële Belgische statistieken: slechts vijftig procent van de Belgen is op z’n veertigste al eens naar de huisarts geweest voor een cholesterol-, bloeddruk en suikermeting. De helft heeft dus geen idee van z’n lichaamswaarden. Wanneer wil je dan preventief beginnen werken? Als je doodvalt? De vernauwingen in de kransslagader beginnen al vanaf je twintigste!”

Wat moet je het meest in het oog houden om dat te voorkomen?

“Bloeddruk is een risicofactor. Al ga je niet dood aan een hoge bloeddruk, maar wel aan de gevolgen die dat heeft voor het hart. Hetzelfde met cholesterol, dat zorgt voor vernauwingen in de aders. Tachtig procent van onze cholesterol wordt aangemaakt door het lichaam zelf, slechts twintig procent komt van buiten. De invloed van voeding is dus zeer beperkt. Die tachtig procent kan je enkel met behulp van medicatie verminderen. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om mensen geen schuldgevoel aan te praten voor dingen waar ze niks aan kunnen doen. Dikwijls is het gewoon een kwestie van erfelijkheid.”

Kan een gezonde levensstijl het risico dan niet inperken?

“Zeker wel. Je moet niet elke dag met anderhalve liter cola en een pak chips voor tv gaan zitten. En ook tabak en alcohol zijn zeer slecht. Ik vind het aberrant dat de overheid een lockdown oplegt voor een virus, maar sigaretten niet verbiedt. Als je toch zo bezorgd bent om de volksgezondheid, moet je consequent zijn. Ook bewegen is zeer belangrijk, waarmee ik niet wil zeggen dat iedereen een marathon moet lopen. Daar ben ik zelfs tegen.”

Waarom?

“Dat is niet goed voor je gewrichten. Wij zijn geen luipaarden, hè. Wij hoeven niet elke dag tien of twintig kilometer te lopen. Je moet wandelen! Iedereen zou een hond moeten hebben! Die staat elke dag klaar met z’n leiband en dan moét je wel naar buiten.”

Je moet de mensen niet behandelen als kinderen. Je moet niet alles verbieden, alleen de toxische producten Pedro Brugada, hartspecialist

Bent u voor een suikertaks?

“Nee, ik ben tegen dergelijke inmenging van de overheid. Het enige land dat vandaag marcheert is Zwitserland. En waarom? Omdat daar een minimale inmenging is van de overheid. Je moet de mensen niet behandelen als kinderen. Je moet niet alles verbieden, alleen de toxische producten, zijnde tabak, alcohol en harddrugs. Je moet de mensen wel opvoeden, want opvoeding is ook een deel van de preventie.”

Wie een hartstilstand krijgt, heeft slechts een zeer kleine kans om te overleven. Hoe komt dat?

“Omdat weinig mensen in dit land kunnen reanimeren en omdat er te weinig defibrillators staan. Je zou op de basisschool al moeten leren reanimeren. Hoe nuttig dat is, heb ik hier in Aalst nog meegemaakt: een kind van twaalf dat een cursus had gevolgd bij het Rode Kruis en deze zomer z’n moeder heeft kunnen reanimeren aan de kust. Tijd is cruciaal bij een hartinfarct. Bij elke minuut die passeert, daalt de overlevingskans met tien procent. Een ambulance komt dus vaak te laat.”

Wie het wel overleeft, heeft het achteraf vaak psychologisch moeilijk. Wordt daar voldoende aandacht aan besteed?

“Ja, tijdens de revalidatie wordt niet alleen gewerkt aan het fysische, maar ook aan het mentale. Want dat is zeker zo belangrijk. Een jonge gast die na een reanimatie een defibrillator ingeplant krijgt, is immers ook psychologisch een wrak, omdat hij denkt dat hij niks meer zal kunnen. Zo iemand moet je ervan overtuigen dat hij straks weer een gewoon leven zal kunnen leiden.”

De houding van de patiënt ten opzichte van z’n ziekte bepaalt wel het succes van de behandeling, of dat nu kanker is of een hartprobleem Pedro Brugada, hartspecialist

Heeft iedereen nood aan die begeleiding?

“Er zijn mensen die genoeg hebben aan één sessie bij de psycholoog. Maar de houding van de patiënt ten opzichte van z’n ziekte bepaalt wel het succes van de behandeling, of dat nu kanker is of een hartprobleem. De zwartkijkers? Vergeet het. Zij zullen de therapie niet goed volgen en tijdens de revalidatie zullen ze zich maar voor tien procent inzetten in plaats van honderd.”

Je hoort nogal eens verhalen over mensen die een paar weken met pensioen zijn en dan plots aan een hartaanval overlijden. Is dat toeval of heeft het één met het ander te maken?

“Dat is geen toeval. Uiteraard speelt de leeftijd een rol, want hoe ouder je bent, hoe meer kans je hebt om te overlijden. Maar in dit geval is er ook een psychologische factor. Je kan de beroepsbevolking in twee groepen verdelen: zij die een creatieve job hebben en zij die elke dag precies hetzelfde doen. Als iemand die jaar in jaar uit op een nagel heeft staan kloppen eindelijk met pensioen mag, is die dolgelukkig. Die persoon zal geen hartaanval krijgen. Maar de andere groep, die hebben een grote kans om depressief te worden, zeker als ze hun pensioen niet zelf willen. Ik heb het zelf meegemaakt, toen ik op mijn 65ste moest stoppen aan de universiteit. En ik heb het daar heel moeilijk mee gehad.”

De link tussen een depressie en een hartaanval is ondertussen wetenschappelijk bewezen Pedro Brugada, hartspecialist

U verveelde zich.

“Ik had dat eerste jaar het gevoel dat ik mijn tijd aan het verspillen was, ja. Gelukkig heb ik nog veel reddingsboeien, zoals mijn werk in het universitair ziekenhuis, mijn privékliniek, mijn praktijk in Spanje. Ik schilder ook graag, ooit hoop ik een tentoonstelling te houden. Als je zo’n ontsnappingsmechanisme echter niet hebt, val je in een put. En de link tussen een depressie en een hartaanval is ondertussen wetenschappelijk bewezen. Als ik in een stoel was moeten gaan zitten, was ik vermoedelijk ook al dood.”

