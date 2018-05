Happy feet! Tips voor slanke enkels, frisse voeten en lichte benen

Eva Van Driessche

29 mei 2018

15u00 0 Fit & Gezond Zomers sandalenweer is niet voor iedereen goed nieuws. Want oh jee, dan kan je je knobbeltenen, witte kuiten of zware enkels niet meer verstoppen. Met ons actieplan loop je een hele zomer op wolkjes!

Help, ik heb Hobbit-voeten

Oplossing: pedicure bij je thuis

Eelt vormt zich als natuurlijke bescherming op de drukpunten op je voeten. Je hebt er dus wel een beetje van nodig, maar teveel is niet mooi. Door vaak van schoenen te wisselen verdeel je de eelt alvast beter. Overtollig eelt neem je onder handen met een ouderwetse voetrasp of met één van de leuke pedicuretoestellen voor thuis (ze werken écht!). Opgelet! Behandel eelt altijd droog en verwijder niet te veel. Geef daarna je voeten een flinke laag hydraterende voetcrème. Voor het beste effect doe je dit 's avonds en laat je de crème een hele nacht inwerken.

Wist je dat? Door je schoenen beter te sluiten en je veters goed te strikken gaan je voeten minder schuiven in je schoenen en krijg je minder eelt.



Help, ik heb zweetvoeten

Oplossing: fris schoeisel en zeep

Voeten houden van natuurlijke materialen: katoen en echt leer. Kies ook zoveel mogelijk voor open schoenen, hoe meer ventilatie hoe beter. Je kan natuurlijk een speciale deodorant voor je voeten kopen, maar wat nog het beste werkt is gewone zeep. Geen douchegel, maar een klassieke blok zeep. Was er elke ochtend en avond je voeten mee.

Help, ik heb witte melkflessen

Oplossing: neptintje

Eerst even dit, er is absoluut niets mis met witte benen. Een lichte huid is mooi en hoef je niet te verstoppen. Wil je toch graag een tintje? Ga dan niet onverantwoord zonnen of zonnebanken, maar kies voor een zelfbruiner. De meeste klassieke zelfbruiners zijn voor jou wat te heftig, maar de versies die gemengd worden met een bodycrème of BB-creams voor benen geven wel een natuurlijk resultaat!

Een zelfbruiner kleurt enkel het bovenste huidlaagje, dus na drie, vier dagen is je kleurtje weer weg en moet je opnieuw smeren.



Help, ik heb spinnetjes en spataders

Oplossing: benen omhoog!

Laat je spataders controleren door je arts, als het een medisch probleem is moet je ze laten behandelen. Dat kan met een laserbehandeling of een kleine operatie. Maar je houdt die behandeling beter voor de winter omdat je dan beter kan herstellen. Zijn je adertjes een puur esthetisch probleem dan kan het geen kwaad om het zo te laten en ze gewoon wat te camoufleren. Maar het is natuurlijk nog beter om ze te voorkomen:

1. Warmte doet aders uitzetten wat voor extra druk op de klepjes in je aders zorgt. Als je ligt is die druk minder. Dus je ligt beter op het strand, dan dat je op een terrasje zit.

2. Veel bewegen is de boodschap: wandelen, fietsen en vooral zwemmen!

3. Koud water: zwem in de frisse zee, wandel met je voeten in het water of spoel je benen elke dag met een frisse douche. De temperatuurschok is goed voor de bloeddoorstroming.

Flavonoïden houden je aders elastisch, je vindt ze in groenten en fruit met een paarse kleur.



Help, ik heb cankles!

Oplossing: oefenen voor lichte benen

Zware benen - ophoping van lymfevocht in de onderbenen en rond de enkels - zijn voor een deel helaas genetisch bepaald, maar je kan er ook zelf iets aan doen. Deze vijf stappen helpen je naar een lichtvoetige zomer:

1. Loop zoveel mogelijk op blote voeten. De koude van de vloer doet je bloedvaten samentrekken en maakt ze elastischer.

2. Oefen je kuitspieren tijdens de dag door af en toe op je tenen te gaan staan en je daarna weer rustig te laten zakken.

3. Als je lang moet zitten, bijvoorbeeld op bureau of op een vliegtuig, maak dan regelmatig cirkelbewegingen met je tenen om de bloedcirculatie op gang te brengen.

4. Geniet van een beetje wellness: neem een verfrissend voetbad, masseer je benen van onder naar boven, neem een wisseldouche waarbij je warm water met ijskoud afwisselt.

5. Slaap met je benen een beetje hoger. Dit kan je ook ter preventie doen als je nog geen zware benen hebt.

Een scrub is de beste beautybehandeling die je je benen in de zomer kan geven: je stimuleert de bloedsomloop, verstevigt de huid, neemt droge oude huidcellen weg én je zelfbruiner trekt egaler in.