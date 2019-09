Happily ever after: een gelukkig huwelijk verlaagt je risico op dementie met 40%

19 september 2019

De juiste voeding, voldoende slaap, minder stress, geheugenoefeningetjes ... het zijn allemaal remedies om aan mentale gymnastiek te doen. Nog een wondermiddel om later je kans op dementie te verlagen? Een gelukkig huwelijk. Dat blijkt althans uit een nieuwe studie van de universiteit van Stockholm en het Karolinska Institutet bij 4.000 proefpersonen.

Voor het onderzoek werden meer dan 4.000 mensen ouder dan 60 jaar gedurende een decennium gevolgd. De onderzoekers bestudeerden of hun burgerlijke staat gerelateerd kon worden aan een verhoogd risico op dementie. Wat bleek? Alleenstaanden liepen 40% meer risico op het ontwikkelen van de geheugenstoornis.

De bevindingen, die gepubliceerd werden in ‘The American Journal of Geriatric Psychiatry, dragen bij aan nieuw bewijs dat sociaal isolement kan leiden tot dementie. Van sociaal isolement wordt immers al langer gezegd dat het een ongezonde levensstijl in de hand werkt. Getrouwde stellen moedigen elkaar immers vaak aan om gezond verdrag te vertonen, zoals gezond eten en bewegen, minder te drinken en te stoppen met roken. De precieze oorzaak van de geheugenstoornis is onbekend, maar het is bewezen dat die gezonde veranderingen ontstekingen in het lichaam verminderen waardoor dementiesymptomen afgeblokt kunnen worden.

Daarnaast bieden koppels elkaar ook emotionele en economische ondersteuning. “Die zijn van groot belang als iemand zich niet goed in zijn vel voelt. Dat kan dan ook verklaren waarom mensen die zonder partner door het leven gaan een verhoogd risico op dementie vertonen”, aldus de onderzoekers.

Omdat ouderen meer vatbaar zijn voor eenzaamheid, moet de gezondheidszorg dan ook speciale aandacht hieraan schenken. “Mensen vragen hoe het gaat, hem of haar op de koffie vragen, er samen een wandeling mee maken ... het zijn allemaal manieren om hun sociale contacten in stand te houden en dus ook hun gezondheid te verbeteren”, aldus Paul Edwards, directeur van Dementia UK, een liefdadigheidsinstelling die hulp biedt voor gezinnen met te maken krijgen met dementie.

Maar volgens geluksprofessor Lieven Annemans moet de overheid ook in actie schieten. “Investeren in het bestrijden van eenzaamheid en werken aan kwalitatieve relaties is essentieel. Daar kunnen we zelf aan werken, maar hier is ook een belangrijke rol weggelegd voor de politiek. In het Verenigd Koninkrijk heeft men zelfs een Minister voor Eenzaamheid aangesteld. Een duidelijk signaal. Het is belangrijk voor ons nationaal geluk dat lokale bestuursniveaus investeren in sociale en culturele activiteiten waar mensen kunnen samen komen en dat vrijwilligerswerk wordt aangemoedigd”, aldus de professor.