Hallo goede voornemens: 5 redenen om net wel in de regen te gaan joggen Ellen Provoost

12u31

"Joggen in de regen is net goed voor je, want dan zit er meer zuurstof in de lucht", zo probeerde mijn leerkracht Lichamelijke Opvoeding mij aan het sporten te krijgen wanneer ik klaagde dat het water met bakken uit de lucht viel. Zijn uitspraak blijkt niet helemaal te kloppen, maar er zijn wel voldoende redenen om je loopschoenen aan te trekken in dit vreselijke weer.

Helaas pindakaas. Het lijkt erop dat de laatste dag van het jaar letterlijk in het water valt. Al wil dat niet zeggen dat met je goede voornemens hetzelfde moet gebeuren. Ga je de komende dagen niet meer lopen door het regenweer? Zonde. Je verbrandt namelijk meer calorieën én de luchtkwaliteit is beter bij nat weer.

1. De regen verwijdert onzuiverheden en vervuilende stoffen als kooldioxide uit de lucht. Deze stoffen lossen namelijk beter in water dan zuurstof op. De zuurstofmoleculen blijven dus in de lucht, die van vervuilende stoffen niet. De concentratie van zuurstof in de lucht neemt dus wel toe als het regent. Het belangrijkste voordeel van regen is dat het je spieren helpt koel te houden, waardoor je sneller en makkelijker kan lopen. Dit betekent dat je je lichaam iets verder kan drijven dan wanneer de zon de aarde opwarmt.



2. Je verbrandt meer calorieën als het regent, dat hebben verschillende studies aan het licht gebracht. Als de temperatuur daalt, verbrand je dus meer energie.



3. Door de regen is het oppervlak waar je op loopt gladder. Dit maakt het moeilijker om overeind te blijven. Je spieren werken harder omdat het een tikje moeilijker is om je evewicht te bewaren als je in de regen loopt.



4. In de regen train je je lichaam om te lopen in lichamelijk en mentaal moeilijke omstandigheden. Je wordt dus mentaal sterker van een workout in de regen.



5. Op een regendag heb je het parcours bijna helemaal voor jezelf. Ideaal dus voor een rustige loopsessie.

