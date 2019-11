Haken kan je geheugen en concentratie verbeteren en slapeloosheid verminderen

18 november 2019

Nog op zoek naar een nieuwe hobby? Begint dan te haken. Dat levert je niet alleen een mooie, warme sjaal op tegen deze gure winterdagen maar ook tal van gezondheidsvoordelen.

Dat blijkt althans uit een recent onderzoek van enkele Australische wetenschappers. Voor hun studie bevroegen ze meer dan 8.000 deelnemers die vaak, zo niet elke dag hun haaknaald en garen bovenhalen. De experts ontdekten dat 90% van de ondervraagden rustiger wordt van te haken. 82% gaf aan zich ook gelukkiger te voelen en meer dan 70% vond dat haken hun geheugen en concentratie hielp te verbeteren.

“De resultaten van ons onderzoek tonen aan dat haken veel positieve voordelen biedt voor mensen op het gebied van welzijn”, vertelt een van de hoofdonderzoekers dokter Pippa Burns. “Zich ervan bewust zijn dat haken zoveel positieve voordelen kan bieden, kan mensen aanmoedigen om de hobby als een soort van zelfzorgstrategie te gebruiken.”

Een ander veelvoorkomend probleem dat met haken opgelost kan worden is slapeloosheid. Volgens de American Counseling Association kunnen de eenvoudige, repetitieve bewegingen die haken zo typeren ervoor zorgen dat je lichaam en geest ontspannen zodat je makkelijker inslaapt. Bovendien is het aangetoond dat haken je angst vermindert doordat je je alleen concentreert op je handen.

Dus of je nu last hebt angst, slapeloosheid of gewoon heel graag haakt, een ding is zeker: deze resultaten zijn zonder twijfel een motivatie om de hobby eens uit te proberen.