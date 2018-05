Groter brein dankzij gezond eetpatroon? bvb

17 mei 2018

14u35

Bron: Time 3 Fit & Gezond Is het zo dat je dagelijks eetpatroon invloed heeft op je brein? Dat bevestigt alleszins een nieuwe studie die gepubliceerd is in Neurology. Onderzoekers beweren dat wie dagelijks gezond eet ook een groter brein heeft.

Meike Vernooij, professor in de Radiologie en de Epidemiologie aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Nederland, was benieuwd naar welke impact voedingsgewoonten hebben op het brein. Samen met haar team ondervroegen ze meer dan 4.000 Nederlanders (met een gemiddelde leeftijd van 66 jaar) over hun eetgewoontes en ze analyseerden vervolgens hersenscans van de afgelopen 10 jaar.

Mediterrane voeding

Mensen die dagelijks gezond eten vertonen een groter brein. Hun hersenen bevatten meer witte en grijze stoffen die bestaan uit cellichamen van zenuwcellen. Ook de hippocampus, het gedeelte in het brein dat instaat voor de verwerking van het geheugen, is groter.

Bij gezond eten denken we aan een mediterraan voedselpatroon dat rijk is aan groenten en fruit, maar ook aan vis en mager vlees.

Combinatie van voedingsstoffen

Het team van Vernooij analyseerde ook het effect van individuele voedingsstoffen. Ze kwamen tot het besluit dat het niet de individuele nutriënten zijn, maar wel de combinatie ervan die hun bijdrage leveren aan een groter brein. Dat krijg je dus door zowel meer groenten als fruit te eten, maar ook volkoren, noten, zuivelproducten en vis zijn belangrijk.

De onderzoekers kwamen ook tot de conclusie dat mensen die minder gesuikerde dranken nuttigen eveneens een groter brein hebben.

Nieuwe onderzoeken nodig

De studie is niet ingegaan op de vraag of de voedingsgewoonten de hersengrootte kan doen veranderen en of het al dan niet invloed kan hebben of de hersenfunctie. Toch zijn de onderzoekers ook van mening dat de resultaten van hun onderzoek kunnen leiden tot nieuwe onderzoeken over het verband tussen het eetpatroon van de mens en eventuele hersenaandoeningen.

"Ik denk dat deze resultaten de kans bieden aan een heleboel andere onderzoeken", aldus Pauline Croll, coauteur van de studie. "Het is algemeen geweten dat een gezonde voedingsgewoonte geassocieerd wordt met een beter en gezonder brein en dat het ook neurodegeneratie, het afsterven van de zenuwcellen, tegengaat. Maar om te zeggen dat een gezond eetpatroon het risico op dementie vermindert, daarvoor hebben we grotere studies nodig die we langer moeten opvolgen."

Het team hoopt om hun onderzoek naar de link tussen gezond eten en de hersenen verder te zetten. Ze hopen te vinden dat een verandering in het eetpatroon ook een positief effect kan hebben op de hersengrootte en eventueel de aftakeling van het geheugen kan vertragen.