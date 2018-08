Grote borsten? Deze tips komen van pas bij tropische temperaturen LDC

08 augustus 2018

14u11

Een grote boezem is het hele jaar door vervelend, maar bij warm zomerweer doet het 's avonds toch extra veel deugd om je beha uit te doen en op dramatische wijze weg te zwieren. Freedom! Vooral de vele zweetdruppels en een pijnlijke wrijving kunnen op de zenuwen werken. Enkele tips die het ongemak een beetje verzachten.

1. Kies natuurlijke materialen

We hebben het al vaker gezegd, maar als het warm weer is, doe je er goed aan om kunststoffen te vermijden. Natuurlijke materialen kunnen daarentegen ademen, waardoor je er minder in zweet. Jammer genoeg zijn veel lingeriesetjes net gemaakt van polyester of viscose. Onze gouden raad: investeert in een katoenen exemplaar.

2. Kies de juiste beha

Die extra vulling kan van pas komen in de strijd tegen de zwaartekracht, maar in de zomer is het gewoon een extra laag kledij die ervoor zorgt dat jij je de pleuris zweet. Bovendien is de vulling ook vaak gemaakt van synthetisch materiaal. Een no-go dus.

Sommige mensen raden zelfs aan om een sportbeha aan te trekken. Op zich geen bizar advies, want het hebbeding is gemaakt om zweet te absorberen.

3. Gebruik deo...

Hoe kunnen we zweet het best bestrijden? Juist ja, met deodorant. Vooral een rollervariant met een formule van anti-transpirant beschermt je tegen wrijving, irritatie en het eventuele zweetgeurtje.

4. ... of talkpoeder

Heb je niet alleen last van zweet en vlekken op je kledij, maar ook van een geïrriteerde huid of uitslag? Dan kan je wat talkpoeder onder je borsten smeren alvorens jij je beha aandoet. Klinkt niet zo sexy? Dan is de variant van Lush misschien iets voor jou: silky underwear dusting powder.