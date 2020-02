Grootschalige studie ontdekt link tussen voeding en beroertes Roxanne Wellens

28 februari 2020

17u05

Bron: Eurekalert, eigen berichtgeving 1 Fit & Gezond Beroertes zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer twee. Een grootschalige studie toont aan dat er een verband bestaat tussen wat je eet en het risico op een beroerte. De studie is uniek omdat ze, in tegenstelling tot vorige onderzoeken, zowel kijkt naar de impact van voeding op herseninfarcten als op hersenbloedingen.

Met zo’n 418.000 Europeanen uit 9 landen onderzocht (Denemarken, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Noorwegen, Zweden, Spanje en Engeland), is het de grootste studie over dit onderwerp ooit. Bovendien werden de proefpersonen gemiddeld 13 jaar lang gevolgd. In die tijd kregen 4.281 deelnemers een herseninfarct en 1.430 een -bloeding. “Hoewel België niet bij de onderzochte landen zit, kunnen we de resultaten toch doortrekken”, zegt Jelle Demeestere, neuroloog aan UZ Leuven. “De populatie die werd onderzocht lijkt zowel genetisch als cultureel op ons, en een groot deel van cultuur is eetpatroon.”

Een herseninfarct ontstaat wanneer een bloedvat in de hersenen wordt afgesloten, en een deel van het brein daardoor te weinig zuurstof krijgt. Zo’n 85% van de beroertes wereldwijd is hieraan de wijten. De andere 15% slaat op hersenbloedingen: een bloeding in het hersenweefsel, die ontstaat wanneer een deel van de hersenen beschadigd is geraakt door het openbarsten van een bloedvat.

Een vezelrijk dieet

Er is een link tussen een hogere consumptie van fruit, groenten, voedingsvezels, melk, kaas en yoghurt en een lager risico op herseninfarcten, zo blijkt uit de studie. “Die resultaten zijn niet verrassend”, zegt Demeestere. “Er zijn verschillende studies die hetzelfde aantonen.”

Vezels zijn suikerketens die ons lichaam niet afbreekt en daardoor in de darmen achterblijven. Een vezelrijk dieet, dat betekent veel fruit, groenten, noten, zaden, volkoren granen en peulvruchten, wordt geassocieerd met een lager risico op een herseninfarct. De onderzoekers vermoeden dat dat gedeeltelijk komt door het gunstige effect van die voedingsmiddelen op onze bloeddruk en cholesterol. “Er zijn opnieuw veel studies die het positief effect van vezels op cholesterol lijken te bevestigen. De reden daarvoor is jammer genoeg nog onbekend. Mensen die veel vezels eten, hebben meestal ook op andere vlakken een gezondere levensstijl. Ze bewegen bijvoorbeeld veel. Dat zou al een deel van de verklaring kunnen zijn."

Niet wat het lijkt

“Volgens de Europese organisatie voor cardiologie eet je best 25 tot 40 gram vezels per dag”, vertelt Demeestere. “De deelnemers uit de studie aten ongeveer 20 gram vezels, maar gemiddeld raken wij in België slechts aan 15 gram per dag. Dat komt omdat we dingen eten waarin vezels maar in beperkte maten aanwezig zijn. Ze zitten vooral in volkoren producten, noten, zaden, groenten en fruit. Zo bevatten 2 volkoren boterhammen 5 gram vezels. Je moet dus al je best al doen om aan die 40 gram per dag te komen, ook al klinkt het in eerste instantie misschien als weinig.” Het resultaat? Een eetpatroon dat heel divers is, en vooral plantaardig. “Weinig mensen in onze maatschappij eten op die manier, helaas.”

Hersenbloedingen

Vezelrijk voedsel lijkt daarentegen geen effect te hebben op hersenbloedingen. Maar wat dan wel? “Een hoge bloeddruk is een van de meest risico verhogende factoren voor hersenbloeding. Daarom eet je best niet te veel zout.”

Te veel eieren op het menu lijken het risico op hersenbloedingen dan weer met 25% verhogen. Op herseninfarcten zouden ze vreemd genoeg geen effect hebben. “Het is me niet helemaal duidelijk waarom eieren alleen het risico op hersenbloedingen verhogen. Ze bevatten veel cholesterol, maar als het alleen met cholesterol te maken had zou het risico op infarcten ook omhoog moeten gaan. Natuurlijk bewijst de studie niet dat deze voedingsmiddelen ook rechtstreeks de oorzaak zijn van het verhoogde risico op hersenbloedingen. We kunnen alleen maar spreken van verbanden.”