Groentechips lijken gezond, maar zijn ze dat ook?

08 oktober 2019

Bron: AD 0 Fit & Gezond De rekken in de supermarkt liggen tegenwoordig vol met groentechips. Even lekker als gewone aardappelchips, én ze hebben een gezonder imago. Maar is dat wel terecht?

Groentechips liggen dan wil in hetzelfde schap als de bekende aardappelschijfjes, toch surfen de fabrikanten vrolijk mee op de (vermeend) gezonde groentegolf. “Ik verkies groentechipjes altijd boven een Pringle’’, grijnst Jonathan Karpathios, de gelauwerde Nederlandse chef achter de Bieterbal. “Maar je moet niet denken dat ze gezonder zijn dan aardappelchips. Dat is absoluut niet zo.’’

Sterker nog, wie de informatie op de verpakkingen tegen het licht houdt, kan niet anders concluderen dan dat groentechips zelfs een grotere aanslag plegen op je lijf. Het vetgehalte is nagenoeg gelijk aan dat van aardappelchips: ruim 30 procent van het chipje. Veel van de vitamines en mineralen uit verse groenten verdwijnen in de frituur, pan of oven immers als sneeuw in de Sahara, terwijl daar gemakkelijk opgezogen vet voor in de plaats komt. Net als bij aardappelchips wordt er per 100 gram ook pakweg 1 gram zout over de groenteschijfjes gestrooid.



Maar het grote verschil zit hem in het suikergehalte. Een naturel aardappelchipje bestaat voor amper een half procent uit suiker. Doordat in veel groentes van nature suikers zitten, stijgt dat aandeel in de groentechips tot wel 30 procent; ruim zeven suikerklontjes per 100 gram. “Chocolade is ook niet gezond, maar het geeft wel een hoop geluk’’, nuanceert Karpathios nuchter.



Op één vlak hebben de groentechips wel een streepje voor: vezels. Een gemiddeld aardappelchipje bestaat voor slechts vier procent uit vezels. De meest vezelrijke groentechips in deze proeverij, van Trafo, krikken dat aandeel op tot 20 procent.