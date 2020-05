Groene beauty ken je al, maar nu is ‘blauwe beauty’ een belangrijke nieuwe trend Stéphanie Verzelen

08 mei 2020

08u54 0 Fit & Gezond De beautywereld probeert ecologie al een tijdje hoger in het vaandel te dragen. Maar in hun geijver voor groenere producten, denken de producenten (nog) niet altijd aan de oceanen. Daar wil ‘blue beauty’ verandering in brengen, een term voor producten die het blauw van onze wereld zo gezond mogelijk willen houden. We delen onze favorieten.

Volgens het WWF dumpen we elk seconde een hele truck plastic – dat is elk jaar 8 miljoen ton – in onze oceanen. En dat heeft een gigantisch effect op het ecosysteem in zee. Elk jaar sterven miljoenen dieren omdat ze verstrengeld geraken in of vergiftigd worden door ons plasticafval. En daar draagt de beautywereld aan toe. Ook de chemicaliën uit beautyproducten die via het afvoerputje van onze badkamer in zee terechtkomen, schaden de oceanen, de oceaanbewoners en de koraalriffen.

Bye bye, plastic

Sommige beautymerken nemen al even hun verantwoordelijkheid en proberen ‘groenere’ producten te maken, die op vlak van productie, samenstelling en/of verpakking beter zijn voor het milieu. Denk aan Dove die naar verpakkingen van 100% gerecycleerd plastic streeft of de bamboetandenborstels van Humble Brush. Maar zeker wanneer het op onze oceanen aankomt, kunnen beautymerken nog veel meer doen.

De term ‘blue beauty’ werd eind 2018 in het leven geroepen door eco-preneur Jeannie Jarnot, oprichtster van het Amerikaanse Beauty Heroes, een online platform voor ‘healthy beauty’. Volgens haar filosofie streeft blauwe beauty specifiek naar oceaanbehoud, producten die veilig zijn voor koraalriffen en verpakkingen die zero-waste of (zo goed als) plasticvrij zijn.

Niet zo blauw? Zonnecrème

Het verschil met groene beauty? Die term verwijst naar beauty die transparant is over de ingrediënten en waar ze vandaan komen en hoe een product gemaakt, verpakt en verdeeld wordt, met het oog op ecologie. Blauwe beauty zou zich dan specifieker richten op hoe die elementen het behoud en het welzijn van onze oceanen beïnvloeden.

Beautymerken die ‘blauw’ willen zijn, moeten dus evenveel factoren onder de loep nemen als groene merken, maar doen dat met een andere focus. Denk dan aan parameters zoals: hoeveel water is er nodig voor de productie? Vervuilen de ingrediënten ons water? Wat gebeurt er wanneer gebruikers het product wegspoelen? Wat gebeurt er met de plastic componenten? Kunnen ze goed gerecycleerd worden?

Een concreet voorbeeld: zonnecrème. Je smeert het op, gaat er daarna mee in zee of neemt een douche. Maar het goedje bevat heel vaak chemicaliën, zoals oxybenzone en octinoxate, die enorm schadelijk zijn voor de koraalriffen en voor het ecosysteem van de oceanen. Minerale zonnecrèmes zijn wat dat betreft beter: zij zijn gemaakt op basis van zink of titaniumdioxide, beide natuurlijke stoffen die veilig lijken voor de koraalriffen en dus milieuvriendelijker zijn. Check wel dat ze voldoende beschermen tegen UVA- en UVB-stralen.

Blauwe beauty shoppen?

Gelukkig zijn er anno 2020 best al wat beautymerken op de markt die ‘blauw’ proberen te zijn. Van zonnecrème tot shampoo: met deze producten in je badkamer draag je bij aan een gelukkigere oceanen en een blauwere wereld.

Lush, Scrubee bodybutterscrub, 12 euro

Lush weert plastic, microbeads en andere milieuonvriendelijke ingrediënten uit hun producten en verkoopt ze zonder of met herbruikbare verpakking. Shop de ‘Scrubee’ hier online.

Self, Boost of Freshness Facial Lotion reinigingsmelk, 37 euro

Self is een Belgisch merk dat met hoogkwalitatieve plastic verpakkingen werkt (en streeft naar hervulbare verpakkingen) en 100% natuurlijke en vegan producten maakt met ingrediënten die fairtrade en zo organisch mogelijk zijn. Shop hun reinigingsmelk hier online.

REN Clean Skincare, Atlantic Kelp & Magnesium Ocean Plastic Body Wash, 25 euro

Een showergel met organische ingrediënten uit de oceaan en in een verpakking gemaakt van 100% gerecycleerd plastic afval, waarvan 20% opgevist uit zee. Alle producten van REN zijn bovendien vegan, cruelty-free en bevatten geen schadelijke ingrediënten. Je shopt de showergel hier online.

Plastic Free Amsterdam, Amazinc! Sun Stick SPF 50, 14,95 euro

Een dikke, waterafstotende en minerale zonnecrème die optimaal beschermt en o.a. zinc oxide, bijenwas en amandelolie bevat. Plus: de kartonnen verpakking is volledig plasticvrij, zoals altijd bij Plastic Free Amsterdam. Je shopt de Sun Stick hier online.

Love Beauty and Planet, Murumuru Butter & Rose Shampoo Bar, 6,83 euro

Love Beauty and Planet is zo’n beetje het meest blauwe merk onder de paraplu van Unilever. Hun shampoo bars komen in kartonnen verpakking, zijn vegan en vrij van schadelijke ingrediënten. De rest van hun producten komen in flesjes van 100% gerecycleerd plastic en worden ook zo ecologisch mogelijk geproduceerd. Je shopt de shampoo bars hier online.

