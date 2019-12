Grijsgedraaide kerstklassiekers kunnen mensen met dementie helpen LDC

30 december 2019

17u03

Bron: BBC 0 Fit & Gezond Tijdens de eindejaarsperiode is het elk jaar hetzelfde liedje. Op tv kan je niet ontsnappen aan kerstklassiekers als ‘Home Alone’ of ‘The Sound of Music’, en op de radio hoor je voortdurend nummers als ‘Last Christmas’ van Wham!. Volgens sommigen vreselijk irritant, volgens experts nuttig voor mensen met dementie.

De eindejaarsperiode kan best verwarrend zijn voor mensen met dementie. Voor hen zijn de festiviteiten en stroom van mensen die op bezoek komen niet altijd een pretje. Maar wat hen wél kalmeert, zijn bekende films of liedjes. Dat beweert althans Alistair Burns, professor van de Britse National Health Service.

“Mensen met dementie vinden het moeilijk om drukke gesprekken te volgen, en voelen zich misschien uitgesloten. Door een oud foto-album bladeren, een gezelschapsspel spelen, een kerstfilm kijken of meezingen met een nummer kan hen daarentegen wel een goed gevoel bezorgen”, vertelt Burns.

Volgens de expert zullen mensen met dementie zich niet veel details van de film herinneren, maar wel hoe ze zich voelden op het einde van de film. Hetzelfde geldt voor nummers die bij hen een gevoelige snaar raakten. “Oude liedjes of films kunnen op die manier helpen om hun zelfvertrouwen te boosten. Ze kunnen zelfs bijdragen tot aangenamere gesprekken met anderen”, stelt Kathryn Smith, coo bij de organisatie Alzheimer’s Society. “Iedereen is natuurlijk verschillend, dus het is nog steeds belangrijk om te luisteren naar de wensen van de persoon met dementie.”