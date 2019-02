Griepepidemie is in het land: dit kan je doen volgens een expert TVM

07 februari 2019

12u53

Bron: Goed Gevoel 2 Fit & Gezond De griepepidemie in ons land is nu officieel losgebarsten. Wij vroegen aan een expert wat je eenmaal moet doen als je geveld bent door de ziekte.

Eerst en vooral, wat is griep juist? “Griep is een infectieziekte van de bovenste luchtwegen die veroorzaakt wordt door het influenzavirus. Griep is erg besmettelijk en treedt op in epidemieën,” legt professor An De Sutter van de Vakgroep Huisartsengeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg van de Universiteit Gent uit.

Hoe herken je het?

Professor De Sutter: “De term griep wordt nogal eens onterecht gebruikt, maar wanneer je een echte griep te pakken hebt, ben je daar goed ziek van. Typische symptomen zijn:

- Hoge koorts, soms met koude rillingen

- Spierpijn in het hele lichaam en een algemeen lamlendig gevoel

- Bonzende hoofdpijn

- Soms droge hoest en keelpijn

Wat kan je doen?

“Omdat griep veroorzaakt wordt door een virus, hebben antibiotica geen zin. ‘Uitzieken’ is dan ook de beste remedie.” Volgende maatregelen kunnen de klachten wel verlichten:

- Paracetamol helpt tegen de koorts en tegen spier- en hoofdpijn.

- Voldoende rusten en veel drinken.

- Er bestaan antivirale middelen die griep helpen verslaan, maar ze hebben enkel zin als ze ingenomen worden binnen de 48 uur na de eerste symptomen en zijn behoorlijk prijzig. De ziekteduur wordt door deze middelen met gemiddeld 1 tot 2 dagen verkort.