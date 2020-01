Griepepidemie in aantocht: drempel vorige week voor het eerst overschreden LH

30 januari 2020

07u40

Bron: Sciensano 180 Fit & Gezond De griepepidemie staat voor de deur. Vorige week hebben 245 op de 100.000 landgenoten een dokter geraadpleegd omdat ze griepklachten hadden. Daarmee werd de epidemische drempel voor het eerst overschreden. Verwacht wordt dat het aantal raadplegingen de volgende weken nog zal stijgen.

Tussen 20 en 26 januari hebben ongeveer 245 personen per 100.000 inwoners hun huisarts geraadpleegd voor griepsymptomen zoals koorts, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid. “Daarmee werd de epidemische drempel van 153 raadplegingen per 100.000 inwoners voor de eerste keer dit seizoen overschreden”, aldus Sciensano in het wekelijkse griepbericht.

Bovendien bleek in dezelfde periode 72 procent van de luchtwegstalen, die verzameld werden door het netwerk van Huisartsenpeilpraktijken en getest werden door het Nationaal Referentie Centrum influenza, positief voor het griepvirus.

Twee weken

In België is er pas officieel sprake van een epidemie als de epidemische drempel gedurende ten minste twee opeenvolgende weken overschreden wordt én ten minste 20 procent van de luchtwegstalen positief blijken te zijn voor een griepvirus.

“Verwacht wordt dat het aantal raadplegingen de volgende weken nog zal stijgen, maar het is moeilijk te voorspellen hoe intens deze epidemie zal zijn”, aldus Sciensano nog. Elke winter heerst er in ons land een griepepidemie die ongeveer 3 tot 10 procent van de bevolking treft en gemiddeld een achttal weken duurt.

Tips om overdacht in te perken

Sciensano geeft ook nog een aantal basisadviezen om de verspreiding van griep te helpen inperken:

- Raadpleeg zo snel mogelijk een huisarts als je griepsymptomen hebt en volg zijn/haar aanbevelingen

- Blijf thuis en vermijd zoveel mogelijk overbodig contact om de verspreiding van de ziekte te voorkomen

- Was je handen goed en frequent met water en zeep of gebruik een ontsmettende handgel

- Hoest altijd in een papieren zakdoek en werp hem na gebruik meteen weg; hoest tegen je arm – niet in je handen – als je geen zakdoek hebt.