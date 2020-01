Griepdrempel voor het eerst overgeschreden: zo word je zelf niet ziek LH JV NA

Bron: Sciensano, eigen berichtgeving 180 Fit & Gezond De griepepidemie staat voor de deur. Vorige week hebben 245 op de 100.000 landgenoten een dokter geraadpleegd omdat ze griepklachten hadden. Daarmee werd de epidemische drempel voor het eerst overschreden. Verwacht wordt dat het aantal raadplegingen de volgende weken nog zal stijgen.

Tussen 20 en 26 januari hebben ongeveer 245 personen per 100.000 inwoners hun huisarts geraadpleegd voor griepsymptomen zoals koorts, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid. “Daarmee werd de epidemische drempel van 153 raadplegingen per 100.000 inwoners voor de eerste keer dit seizoen overschreden”, aldus Sciensano in het wekelijkse griepbericht.

Bovendien bleek in dezelfde periode 72 procent van de luchtwegstalen, die verzameld werden door het netwerk van Huisartsenpeilpraktijken en getest werden door het Nationaal Referentie Centrum influenza, positief voor het griepvirus.

Twee weken

In België is er pas officieel sprake van een epidemie als de epidemische drempel gedurende ten minste 2 opeenvolgende weken overschreden wordt én ten minste 20 procent van de luchtwegstalen positief blijken te zijn voor een griepvirus.

“Verwacht wordt dat het aantal raadplegingen de volgende weken nog zal stijgen, maar het is moeilijk te voorspellen hoe intens deze epidemie zal zijn”, aldus Sciensano nog. Elke winter heerst er in ons land een griepepidemie die ongeveer 3 tot 10 procent van de bevolking treft en gemiddeld een achttal weken duurt.

Tips om overdacht in te perken

- Raadpleeg zo snel mogelijk een huisarts als je griepsymptomen hebt en volg zijn/haar aanbevelingen.

- Blijf thuis en vermijd zoveel mogelijk overbodig contact om de verspreiding van de ziekte te voorkomen. Deel bijvoorbeeld geen eten, drank, bekertjes, dekens, kussens of andere voorwerpen met zieken.

- Was je handen goed en frequent met water en zeep of gebruik een ontsmettende handgel.

- Hoest altijd in een papieren zakdoek en werp hem na gebruik meteen weg; hoest tegen je arm – niet in je handen – als je geen zakdoek hebt.

- Verlucht je huis voldoende en maak harde oppervlakken en voorwerpen regelmatig schoon.

Griep vs. coronavirus

En wat met het coronavirus waarmee al ruim 6.000 mensen inmiddels besmet zijn? De symptomen lijken op die van een griepje, met koorts en hoesten. In een later stadium kunnen ademhalingsproblemen optreden en kan het virus zich naar de longen verplaatsen. “Het virus zal bij de overgrote meerderheid van de mensen een infectie aan de bovenste luchtwegen geven”, legt professor Steven Callens, viroloog aan het UZ Gent, uit aan onze collega’s van VTM Nieuws. “Een verkoudheid, een bronchitis. Bij diabetici, mensen met nier- of longproblemen ... kan het een meer ernstige longontsteking worden. Als mensen hard moeten hoesten en hoge koorts krijgen, dan moet een arts gecontacteerd worden.”

Beschermen doe je volgens experts dus op dezelfde manier. “Neem dezelfde voorzorgen in acht om je te beschermen tegen het coronavirus als om een griepinfectie te voorkomen: een goede hygiëne - zoals handen wassen, meer dan anders, en zeker na het werk of gebruik van het openbaar vervoer - en best geen contact met zieke mensen die besmet zijn of bij wie dat vermoeden bestaat. Handen wassen doe je met zeep en water, niezen doe je best in je elleboog”, raadt dr. Maria Van Kerkhove van de Wereldgezondheidsorganisatie aan. Gewone mondmaskertjes helpen daarentegen niet. “Om zelf niet ziek te worden, kunnen alleen professionele, chirurgische mondmaskers helpen. Bij die andere is het effect beperkt”, vertelt viroloog Marc Van Ranst van de KU Leuven. “Die maskers hebben eigenlijk geen zin”, klinkt het ook bij Callens. “Die virussen zijn veel te klein en kunnen daar gewoon door. Belangrijker is om hygiënische maatregelen te respecteren.”

Wie naar China reist, kan het best markten met levende dieren mijden, net als straatkraampjes waarvan je niet goed weet hoe het eten er is bereid. “Maar dat geldt eigenlijk altijd”, vertelt Van Ranst . Wie toch ernstige griepsymptomen vertoont, neemt het best contact op met de huisarts, zeker als er een link is met de getroffen regio in China. “Naar de spoedafdeling van een ziekenhuis gaan, is niet nodig”, zegt Van Ranst.