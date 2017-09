Griekse of magere yoghurt? Roomijs of sorbet? Dit is de beste keuze TK

Bron: TIME Magazine 0 Thinkstock Fit & Gezond We kennen allemaal de basisregels voor een gezond lichaam: beweeg voldoende, slaap genoeg en eet gezond. Maar als je dan door de gangpaden van de supermarkt loopt, blijkt dat laatste niet altijd evident. Wij helpen je een keuze maken uit het overaanbod van producten.

Roomijs of sorbet?

Gezond eten wil niet zeggen dat je niet af en toe mag zondigen. En als je dan toch eens een zoet moment inplant, ga je beter meteen voor roomijs. Als je eet wat je ook echt verlangt, zal je je sneller voldaan voelen en in totaal ook minder eten. En daarnaast bevat sorbetijs uit een pot vaak meer suiker dan roomijs, zonder de vullende vetten en zuivel. De verleiding om dan een bolletje meer op te scheppen, is veel groter.



Een eitje of Special K?

Wat de Special K-reclame je ook wil doen geloven, in de realiteit ga je beter voor een spiegelei. 's Ochtends wil je een maaltijd die goed vult, en dan ben je bij de proteïnen en het vet van eieren aan het goede adres. Producten als Special K bevatten eigenlijk enkel koolhydraten, waardoor je een uur later alweer honger hebt. Met een groentenomelet, eventueel met een snee volkorenbrood, kom je een heel eind verder.



Magere dressing of gewone dressing?

Dat slaatjes gezond zijn, hoeven we je niet meer te vertellen. Het is ook helemaal niet erg om daar een beetje dressing aan toe te voegen voor wat extra smaak. Laat je echter niet verleiden door de 'light' dressings in de supermarkt: de gewone dressing bevat weliswaar meer vet, maar dat helpt je om bepaalde vitamines uit je groenten beter op te nemen. En daarnaast wordt de lightvariant op smaak gebracht met extra suiker en zout. Je neemt dus beter de 'normale' dressing, maar gebruik die wel met mate.

Een mager koekje of zwarte chocolade?

In het gangpad met koekjes kom je heel wat vetvrije varianten tegen. Maar vetvrij wil niet zeggen dat er minder calorieën inzitten. De magere koeken bevatten meer koolhydraten, suiker en zoetstoffen. Heb je zin in iets zoets? Neem dan een (bescheiden) stukje zwarte chocolade, daar zitten tenminste nog antioxidanten in.



Griekse yoghurt of magere (fruit)yoghurt?

Ook hier geldt dezelfde regel als bij de eieren: een beetje vet kan geen kwaad, en al helemaal niet bij het ontbijt. Griekse yoghurt zal je een voldaan gevoel geven, en bevat tot 17 gram proteïnen per potje. Magere ongesuikerde yoghurt bevat dan wel bijna geen calorieën, maar verder ook weinig voedingsstoffen. De verleiding is dan groot om heel wat vet- en suikerrijke granola toe te voegen. Wil je er graag fruit bij je yoghurt? Voeg dat dan zelf toe. De varianten waar het fruit al inzit, bevatten erg veel suiker.