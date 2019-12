Exclusief voor abonnees Goed voor een extra pak friet per dag: tegen 2100 heeft de mens 80 procent meer calorieën nodig Barbara Debusschere

27 december 2019

16u55

Bron: DeMorgen 0 Fit & Gezond Eind deze eeuw heeft de mens 80 procent meer voedsel nodig dan nu, zo schrijven wetenschappers in vakblad Plos One. We zijn tegen die tijd niet alleen met 3,5 miljard meer. Mensen zullen ook groter en zwaarder zijn, wat meer calorieën vergt, goed voor een extra portie friet per dag.

Een van de vele hoofdbrekens over de toekomst is of de wereld 11 miljard mensen kan voeden, terwijl dat nu al niet volledig lukt met 7,5 miljard. Want tegen 2011 zijn we volgens onder andere de VN zeker met 3,5 miljard meer. Dat is een toename met 46 procent.

Maar tegen die tijd zullen we niet 46 procent meer voedsel hebben, maar liefst 80 procent meer, zo concluderen wetenschappers van de universiteit van het Duitse Göttingen. Ze waarschuwen dat als het niet lukt zoveel meer calorieën te voorzien, dat kan leiden tot grotere ongelijkheid en onrust in de wereld. Ongeveer 60 procent van die extra voedselbehoefte is volgens de berekeningen van professoren Luz Depenbusch en Stehpan Klasen puur het gevolg van de verwachte bevolkingstoename. Maar, de rest van de voorziene stijging, zo’n 18 procent, heeft enkel en alleen te maken met het feit dat de mens groter en zwaarder wordt. Twee bananen of pak friet “Tussen 2010 en 2100 zien we dat de dagelijkse energie die mensen gemiddeld nodig hebben toeneemt met 254 kcal per persoon”, zegt Depenbusch. “Dat komt doordat we groter worden en omdat onze body mass index ook toeneemt.” Dat wil gewoon zeggen dat we groter en ook zwaarder worden. In totaal is het aantal extra calorieën dat we tegen eind deze eeuw nodig hebben evenveel als wat India en Nigeria in 2010 samen nodig hadden om hun bevolking te voeden. En die 253 extra kcal tegen 2100 komen neer op ongeveer twee grote bananen of een portie frieten. Volgens de modellen van de twee onderzoekers zullen vooral de landen in zwart Afrika moeite hebben om die grote extra honger het hoofd te bieden. Nu al worstelt de regio met een grotere nood aan dagelijkse calorieën omdat de bevolking er zo snel groeit. Net daarom benadrukken Depenbusch en Klasen de nood aan een wereldwijde voedselstrategie om grote ongelijkheid en onrust te voorkomen. Want hoe dan ook zal de toegenomen honger de voedselprijzen doen stijgen en terwijl rijke landen dat aankunnen, krijgen armere landen het alleen maar moeilijker. In de toekomst zien deze onderzoekers naast meer, grotere en zwaardere mensen die veel meer eten dan ook anderen die net met grote tekorten zullen kampen.