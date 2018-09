Goed nieuws voor onsportievelingen: de ideale work-out duurt slechts 13 minuten Nele Annemans

18 september 2018

07u53

Bron: Red Online 0 Fit & Gezond Tenzij je Chloë Kardashian heet of van nature een diehardsportliefhebber bent, is de kans groot dat je het liefst op een zo kort mogelijke tijd het meeste resultaat boekt. Met een drukke job, een huishouden en een rijkelijk sociaal leven is het immers vaak een hele opdracht om ook nog aan wat beweging toe te komen. Maar dat excuus is nu verleden tijd. Uit een nieuwe studie blijkt namelijk dat je ideale work-out slechts dertien minuten duurt.

Voor een studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Medicine & Science in Sports & Exercise werden vierendertig mensen gedurende acht weken onderzocht. Daarvoor werden ze in drie groepen verdeeld. Elke groep deed drie keer per week dezelfde zeven oefeningen, met bijvoorbeeld een aantal push-ups, alleen de duur van de work-out verschilde. Zo moest de eerste groep de oefeningenreeks maar een keer doen, wat resulteerde in een work-out van dertien minuten, de mensen uit de tweede groep drie keer waardoor ze veertig minuten bezig waren en de derde groep moest de zeven oefeningen vijf keer herhalen wat ongeveer zeventig minuten duurde.

Na acht weken waren de onderzoekers verrast door het resultaat. Zo was er bij de proefpersonen die de kortste work-out deden een bijna even grote toename in kracht en uithoudingsvermogen als bij de sporters die zich zeventig minuten in het zweet werkten. Zijn langere work-outs dan compleet nutteloos? Absoluut niet. Hoewel elke deelnemer aan spiermassa won, zagen de proefpersonen die het meeste herhalingen deden, ook het meeste vooruitgang qua spiermassa.

Conclusie? Als je niet per se streeft naar het lijf van een bodybuilder, is driewekelijkse work-out van dertien minuten prima om je wat sterker en strakker te maken. Al moet je er wel voor zorgen dat je er een intense dertien minuten van maakt. "Aan het einde van de set moet je het gevoel hebben alsof je er onmogelijk nog een kan uitvoeren zonder een pauze te nemen", aldus Brad Schoenfeld, hoofdauteur van de studie.